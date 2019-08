Lingouri de aur stantate fraudulos, noua problema cu care se confrunta piata mondiala a aurului

O serie de directori din industria bancara si de rafinare sustin ca lingouri de aur stantate fraudulos cu logo-ul unor mari companii care rafineaza aur sunt introduse pe piata mondiala in ideea "de a spala" astfel aurul ilegal. Lingurile stantate fraudulos sunt greu de depistat, ceea ce le face ideale pentru a fi utilizate de traficantii de droguri sau dictatori militari.In ultimii trei ani, lingouri de aur in valoare de cel putin 50 milioane de dolari stantate cu logo-urile tuturor celor patru companii elvetiene de rafinare a aurului, dar care in realitate nu au fost produse la facilitatile companiilor, au fost identificate in seifurile JPMorgan Chase & Co., una din marile banci care activeaza pe piata lingourilor de aur, au declarat o serie de directori intervievati de Reuters.Patru din acesti directori sustin ca cel putin 1.000 de lingouri de aur cu o greutate de un kilogram, cunoscute si sub denumirea de kilobar dupa greutatea lor, stantate fraudulos au fost descoperite. Este vorba de un numar mic pentru intreaga industrie a aurului, care produce anual intre 2 si 2,5 milioane de astfel de lingouri in fiecare an. Insa falsurile sunt atat de sofisticate inca alte cateva mii nu au fost identificate, sustine directorul celei mai mari companii elvetiene de rafinare a aurului."Cele mai recente lingouri stantate fraudulos au fost realizate cu un grad ridicat de profesionalism", declara directorul firmei Valcambi, Michael Mesaric. Potrivit acestuia, este posibil sa fi fost descoperite cateva mii de lingouri stantate fraudulos dar este foarte probabil "ca mult mai multe sa fie inca in circulatie. Si in continuare exista si functioneaza", adauga Mesaric.Lingourile de aur contrafacute, bucati de metal ieftin placate cu aur, sunt ceva obisnuit in industria aurului insa acestea sunt usor de descoperit.Problema cu lingourile de aur stantate fraudulos este mult mai subtila. Aurul este real, are o puritate foarte mare si doar stantarea este frauduloasa. Lingourile de aur stantate fraudulos reprezinta o modalitate relativ noua pentru a ocoli masurile introduse la nivel mondial pentru a bloca accesul metalului pretios provenit din zonele de razboi si a impiedica practicile de spalare de bani. Astfel de falsuri reprezinta o problema pentru companiile de rafinare si organismele de reglementare care vor sa puna capat comertului ilicit cu lingouri de aur.Preturile ridicate la aur au dus la o explozie a activitatilor informale sau ilegale de extractie a aurului incepand de la mijlocul deceniului trecut. Insa fara insemnul unei companii prestigioase de rafinare a aurului, acest aur este fortat sa utilizeze retelele ilegale sau sa fie vandut la un pret redus. Prin utilizarea frauduloasa a insemnului unei companii prestigioase de rafinare, metalul pretios care a fost extras si prelucrat in locuri in care nu ar fi acceptabil pentru Occident, de exemplu in unele parti din Africa, in Venezuela si Coreea de Nord, poate sa fie introdus pe piata generand fonduri pentru infractori sau regimuri supuse unor sanctiuni internationale.Deocamdata nu este clar de unde provin lingourile de aur stantate fraudulos insa directorii companiilor de rafinare si bancheri intervievati de Reuters cred ca cel mai probabil provin din China, cel mai mare producator si importator mondial de aur, si au intrat pe piata via dealeri si case de trading din Hong Kong, Japonia si Thailanda. Odata acceptate de un dealer autorizat de aur de pe aceste piete, lingourile stantate fraudulos se pot raspandi fradulos prin circuitul mondial.Lingourile de aur de tip kilobar sunt mici, de marimea si grosimea unei ciocolate, spre deosebire de lingourile de aur obisnuite de o greutate de aproximativ 12,5 kilograme, care sunt stocate in depozitele bancilor centrale din intreaga lume. Kilobar-urile sunt cea mai frecventa forma de aur in circulatie la nivel mondial trecand usor intre banci, companii de rafinare, dealeri si persoane fizice. Fiecare kilobar are stantat logoul companiei care l-a produs, puritatea, greutatea si un numar unic de identificare. La preturile actuale un kilobar are o valoare de aproximativ 50.000 de dolari.