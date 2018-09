Pretul aurului ar putea atinge maximul ultimilor cinci ani (Analiza)

Marek Paciorkowski, Director Piete Financiare, Aforti Exchange / AFORTI Group

Aceasta pozitie ar putea avea un rol important in urmatoarele saptamani iar daca pretul ar creste si ar ajunge la nivelul de 1220,00 USD, se va crea un model de grafic foarte larg (si prin urmare puternic) de tipul "head and shoulders".Daca acest scenariu de crestere, bazat pe modelul de tip "head and shoulders", va fi efectiv realizat, atunciConform asteptarilor, cuprul a atins nivelul de rezistenta de 297,50 USD si a reusit sa il depaseasca. Ca rezultat, putem observa semnalul preliminar ca pretul cuprului va tinti spre bariera de 300,00 USD, ce va fi atinsa daca, in saptamana viitoare se va mentine nivelul de 272,70 USD.Numai o scadere permanenta sub nivelul pretului de 270 USD in saptamana viitoare ar putea ameninta aceasta structura noua de crestere care s-ar putea dovedi a fi un impuls pentru a depasi urmatorul nivel de rezistenta locala, care se situeaza la nivelul de 329,50 USD.