Pretul aurului creste pe fondul scaderii burselor

Pe piata spot, la ora 04:41 GMT o uncie de aur inregistra o crestere de 0,9%, pana la 1.228,24 dolari, dupa ce in cursul sedintei preturile au atins un varf de 1.229,18 dolari o uncie, cea mai ridicata valoare inregistrata dupa data de 26 iulie. Pe piata din SUA, cotatiile futures la aur au crescut cu 0,8%, pana la 1.231,80 dolari o uncie, transmite Reuters."La nivelul actual aurul este foarte atractiv avand in vedere incertitudinile care exista pe piata", sustine Naeem Aslam, analist la Think Markets UK.Bursele din Asia au incheiat sedinta de luni in scadere, dupa o revenire inregistrata saptamana trecuta la nivel global."Aurul este mai atractiv atunci cand piata bursiera se prabuseste. In prezent, metalul galben si-a redobandit o parte din atractivitatea sa de valoare de refugiu", sustine Brian Lan, director la dealerul GoldSilver Central din Singapore.In pofida cresterilor din ultimele saptamani, pretul aurului este in continuare cu 10% sub varful atins in luna aprilie a acestui an, fiind presat de dolarul puternic sustinut de razboiul comercial dintre SUA si China precum si de majorarea dobanzilor in SUA. Rezerva Federala americana a decis luna trecuta sa majoreze dobanda de referinta pentru a treia oara in acest an si analistii se asteapta la o nou majorare in luna decembrie.In ceea ce priveste cotatia altor metale pretioase, platina s-a apreciat cu 0,3% pana la 838,95 dolari uncia, dupa ce in cursul sedintei a atins cea mai ridicata valoare din ultimele trei luni, palladium-ul a crescut cu 0,7% pana la 1.073,90 dolari uncia iar argintul s-a apreciat cu 1% pana la 14,70 dolari uncia.