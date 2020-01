Pretul aurului, in crestere pe fondul ingrijorarilor provocate de extinderea epidemiei de coronavirus

Pe piata spot, cotatia aurului a crescut cu 0,6%, pana la 1.579,11 dolari uncia in jurul orei 4:33 GMT dupa ce anterior a atins o valoare de 1.586,42 dolari, cea mai ridicata inregistrata dupa data de 8 ianuarie. Pe piata din SUA, cotatia aurului pe piata futures a crescut cu 0,4% pana la 1.578,30 dolari.In paralel, bursele asiatice au inregistrat scaderi dupa publicarea unor informatii potrivit carora epidemia de coronavirus a provocat 80 de victime si a infectat peste 2.000 de persoane in China iar locuitorilor din provincia Hubei, de unde provine virusul, li se interzice accesul in Hong Kong, pe fondul eforturilor globale destinate opririi raspandirii.Investitorii "se asteapta pentru noi riscuri la adresa pietelor de pe urma coronavirusului si de aceea se grabesc sa iasa de pe pietele bursiere, acesta este motivul pentru care cotatia aurului este in crestere", sustine Stephen Innes, analist la AxiCorp. Acesta a adaugat ca epidemia va avea un anumit impact asupra economiei chineze.Autoritatile de la Beijing au anuntat luni ca au decis sa prelungeasca vacanta de Anul Nou chinezesc cu 3 zile, pana la 2 februarie, ca parte a masurilor de combatere a epidemiei de pneumonie virala."Continuarea aprecierii aurului va depinde de modul cum evolueaza situatia la Wuhan. Urmatorul prag de rezistenta care trebuie urmarit pentru aur este cel de 1.600 de dolari pentru o uncie", apreciaza Jeffrey Halley, analist la OANDA.Aurul este considerat o investitie sigura in perioade de incertitudine politica sau economica.