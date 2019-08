Pretul unciei de aur depaseste pragul psihologic de 1.500 dolari, pe fondul razboiului comercial americano-chinez

Pe piata spot, la ora 04:39 GMT, o uncie de aur se situa la 1.500,20 dolari, dupa ce in cursul sedintei de miercuri a urcat cu 2%, depasind pragul psihologic de 1.500 dolari, pentru prima data din aprilie 2013. Pe piata din SUA, cotatiile futures la aur au scazut cu 0,4%, pana la 1.513 dolari o uncie.Bursele din intreaga lume au inregistrau in ultimele zile scaderi semnificative, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca va impune de luna viitoare taxe vamale suplimentare de 10% pentru importuri de bunuri din China in valoare de 300 de miliarde de dolari.Revenirea aversiunii fata de risc a dus la majorarea cererii pentru activele considerate sigure: aurul, yenul japonez si francul elvetian.Saptamana trecuta, Rezerva Federala a SUA a redus rata dobanzii de referinta cu un sfert de punct procentual, in linie cu estimarile analistilor, la un interval cuprins intre 2% si 2,25%. A fost prima reducere a costului creditului din decembrie 2008, in perioada de varf a crizei financiare globale.Pe fondul temerilor privind incetinirea economiei mondiale, bancile centrale din Noua Zeelanda, India si Thailanda au surprins pietele cu reduceri semnificative ale dobanzilor.In ceea ce priveste cotatia altor metale pretioase, platina s-a apreciat cu 0,4% pana la 865,73 dolari uncia, paladiul a crescut cu 1,1% pana la 1.430,38 dolari uncia iar argintul s-a apreciat cu 0,3% pana la 17,15 dolari uncia"Aurul este mai atractiv atunci cand piata bursiera se prabuseste. In prezent, metalul galben si-a redobandit o parte din atractivitatea sa de valoare de refugiu", aprecia recent Brian Lan, director la dealerul GoldSilver Central din Singapore.