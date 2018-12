Preturile petrolului si aurului sunt in scadere si indica o prabusire a pietei - analiza

Daca analizam evolutia si tiparele pretului titeiului, putem observa ca, de la jumatatea anului 2008, cand piata petrolului a atins nivelul de 140,00 USD, ne confruntam cu o tendinta descendenta persistenta.Noiembrie a fost cu siguranta una dintre cele mai critice luni pentru evolutia petrolului brut, deoarece pretul aurului negru a scazut semnificativ.Luand in considerare tendinta descendenta persistenta, dupa cum indica linia rosie groasa din graficul de mai jos, scaderea din noiembrie este in mod clar in conformitate cu acest model descendent. Prin urmare, avem probabilitatea ca pretul petrolului brut sa atinga nivelul de 33,60 USD, sau chiar mai jos.Exista si o posibilitate ca tendinta descendenta sa fie intrerupta, dar pentru ca acest lucru sa se intample, pretul titeiului ar trebui sa se mentina la nivelul de 49,15 USD. Acest nivel ar fi un semn de corectie a pretului de catre piata, indicand oprirea dezvoltarii celui de-al cincilea val de scadere.se mentine la un nivel foarte scazut; cu toate acestea, se poate observa ca nivelul pretului de 1 195 - 1 230 USD s-a mentinut aproape o jumatate de an si se asteapta acum sa se incheie cu o miscare mai puternica.Avand in vedere ca "valorile minime" din valurile ulterioare au fost din ce in ce mai mari, precum si faptul ca pretul a ramas la nivelul de 1 200 USD, am putea tine cont de probabilitatea ca piata se afla in proces de creare a celui de-al treilea val de crestere. Aceasta inseamna ca exista sanse mai mari de crestere decat de scadere a pretului la aur.Daca va exista o miscare consistenta deasupra zonei de 1 230 USD, atunci ne putem astepta ca nivelul pretului de 1 350-1 395 USD sa fie atins in urmatoarea miscare ascendenta.