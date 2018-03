Statul vrea sa marcheze fiecare bijuterie din metal pretios produsa in Romania. Patronate: Masurile sunt mai opresive decat prevederile Decretelor comuniste

"Patronatele nu sunt impotriva modificarii OUG nr. 190/ 2000, dar nu pot accepta niste modificari care nu tin cont de realitatile socio-economice si constitutionale din prezent.Nu sunt impotriva marcarii obligatorii, dar nu pot accepta marcarea obligatorie cu marca de stat in lipsa unei plus valori si a unor garantii acordate si asumate real de prestatorul acestei marcari, ANPC (...)Proiectul propus incalca principiul constitutional privind separarea puterilor in stat. Acest proiect va crea probleme juridice majore si atrage, cu siguranta,si va motiva multi operatori sa-si mute sediile in alte tari sau sa emigreze", se arata in scrisoarea deschisa.Potrivit patronatelor din domeniu, statul nu acorda garantie pentru marcarea cu marca de stat si nu isi asuma raspunderea fata de consumator. In plus,"Statul nu acorda garantie pentru marcarea cu marca de stat si nu isi asuma raspunderea fata de consumator. Cea de-a treia marcare impusa de ANPC va duce la majorarea pretului final, iar costurile cu aceasta marcare sunt suportate de consumator.. Consumatorii care detin un obiect de aurarie sau argintarie in valoare de peste 500 euro vor fi obligati sa se autorizeze; aceste aspecte suntnr. 210/1960 si nr. 244/1978, care se doreste a fi reactivate prin proiectul de modificare a OUG nr. 190/2000", noteaza patronatele.In viziunea reprezentantilor industriei de profil, Nota de fundamentare a proiectului nu este concordanta cu continutul proiectului, nu are la baza un studiu de impact socio - economic, iar promovarea proiectului in forma propusa de Ministerul Economiei, prin ANPC, va conduce, printre altele, la, anihilarea productiei interne si a comertului legal, respectiv falimentarea multor operatori autorizati din domeniu, dar si pierderea mai multor proiecte pentru atragerea de fonduri europene, din cauza imposibilitatii producatorilor de a indeplini indicatorii economici si conditiile prevazute in proiectele pentru acordarea de fonduri."Exemplul altor tari evidentiate de ANPC in sustinerea proiectului nu este relevant, deoarece sunt tari din fostul bloc comunist care manifesta un grad ridicat de rezistenta la implementarea normelor europene, iar tari ca Marea Britanie au un sistem de marcare patronat de Coroana Regala care nu poate fi adoptat in Romania, in raport de sistemul statal de organizare diferit.Trebuie avut in vedere exemplul Austriei, care a avut un sistem similar cu cel propus de Ministerul Economiei prin ANPC, dar care a fost eliminat in anul 2001, datorita contra-productivitatii acestuia", se mentioneaza in documentul citat.Guvernul a adoptat, in sedinta din 1 martie, Ordonanta de urgenta privind regimul metalelor pretioase, care prevede aplicarea obligatorie a marcii statului pe toate obiectele din metal pretios care vor fi comercializate in Romania."In sedinta de Guvern de astazi a fost adoptata o ordonanta de urgenta privind regimul metalelor pretioase. Prin aceste masuri, practic oferim o asigurare mai buna protectiei consumatorilor romani pentru combaterea evaziunii fiscale pe piata metalelor pretioase. Sunt decizii luate prin aplicarea obligatorie a marcii statului pe toate obiectele din metal pretios care vor fi comercializate in Romania. Aceasta marca oficiala a statului va fi aplicata de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si va fi aplicata in locul marcii de garantie proprie a comerciantilor", a afirmat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu.El a mentionat ca aceasta masura va permite combaterea evaziunii fiscale, dar si combaterea falsurilor si contrafacerilor obiectelor din metale pretioase.In plus, in perioada urmatoare, va fi elaborata o hotarare de Guvern prin care anumite taxe pentru comerciantii din acest domeniu vor fi eliminate.