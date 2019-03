Pretul benzinei in Romania a crescut mai mult decat media europeana in luna martie

In Romania, benzina costa in prezent, fara taxe, 0,536 euro pe litru, iar media UE este de 0,518 euro pe litru. Spre comparatie, la mijlocul lunii februarie, benzina era, in Romania, 0,501 euro pe litru, iar media UE era de 0,497 euro pe litru.Se observa, astfel, ca pretul benzinei in tara noastra a crescut cu 0,035 euro pe litru, in timp ce, in UE, scumpirea este de 0,021 euro pe litru.In ceea ce priveste motorina, pretul in Romania ajunge in prezent la 0,620 euro pe litru, fata de 0,605 euro pe litru, cat este media UE. La mijlocul lunii februarie, motorina costa 0,602 euro pe litru in Romania, in timp ce media UE era de 0,585 euro pe litru.Consiliul Concurentei a demarat, in urma cu un an, o ancheta sectoriala pe piata carburantilor, dupa ce pretul benzinei si motorinei in Romania, fara taxe, a depasit media europeana. Autoritatea va finaliza ancheta pana la mijlocul acestui an si va veni cu recomandari pentru cresterea concurentei pe piata carburantilor, potrivit presedintelui institutiei, Bogdan Chiritoiu.In ultimele luni ale anului trecut, soferii romani plateau la pompa mai putin decat media europeana, insa, de la inceputul lunii februarie, preturile in Romania au depasit din nou nivelul mediu, iar diferenta se accentueaza din ce in ce mai mult.Cu toate taxele incluse (accizele si TVA), preturile din tara noastra sunt sub media europeana. Astfel, benzina costa in Romania 1,148 euro pe litru, fata de media UE de 1,379 euro pe litru, iar motorina are un pret de 1,212 euro, fata de nivelul median de 1,350 euro pe litru.Toate acestea se intampla in contextul in care, la nivel mondial, cotatiile titeiului sunt si ele in crestere fata de finalul anului trecut. Sortimentul WTI, tranzactionat la New York, a urcat joi la aproape 60 de dolari pe baril, de la 50 de dolari in noiembrie 2018 si 45 de dolari in decembrie.De asemenea, petrolul Brent, de referinta pe piata europeana, este cotat la 69 de dolari pe baril, dupa ce a costat 60 de dolari in noiembrie si circa 50 de dolari in decembrie.