Painea se va scumpi in noiembrie. Producatori: Daca tigara s-a scumpit, nu trebuie sa scumpim si painea?

"Pretul materiei prime a crescut, pretul fortei de munca, la fel. Pe langa toate acestea, am primit notificari de la furnizorii de gaze si de energie electrica pentru a ne informa ca majoreaza tarifele cu 25%. Daca tigara s-a scumpit, nu trebuie sa scumpim si painea? Daca, inainte, o paine costa cat o tigara, trebuie sa coste si de aici incolo cat costa o tigara. (...) In momentul de fata, pretul franzelei variaza intre 0,60 lei si 1,30 lei. Daca fiecare adauga un minimum de 0,20 lei, atunci produsul va costa intre 0,80 si 1,5 lei. Vorbim de franzela de 300 de grame. Calculele noastre strict facute pe brutaria ROMPAN - Proiect Service - ne arata ca acesta este intervalul la care trebuie sa ne referim. Sigur, daca un produs costa 4 lei, nu mai vorbim de o majorare de 0,20 lei, ci de altceva", a explicat presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase - ROMPAN, Aurel Popescu, prezent la standul Asociatiei de la INDAGRA.In schimb, daca luam in calcul pretul unui covrig, produs care a inregistrat cea mai mare crestere pe consum, seful ROMPAN sustine ca majorarea de la 1 leu la 1,5 lei pe bucata a fost un "pic mai mare decat trebuia"."Legat de covrig, trebuie sa luam in calcul nu numai aceste cresteri. Este problema si restului la produs pe care il dai omului. Am facut un experiment: am aruncat 10 bani pe jos pentru a vedea cate persoane se apleaca sa ridice moneda. Nici la 25 de oameni nu s-a aplecat unul sa ia 10 bani sau 20 de bani. Insa, daca persoanele observa o moneda de 50 de bani, pe aceea o ridica. Este buna si la carucioarele din supermarket, si la cafeaua de la automat. Atunci, decat sa nu-i dai rest omului sau sa-i umpli buzunarul de maruntis, sunt convins ca majorarea de pret a fost un pic mai mare decat trebuia, astfel incat sa fie eliminata aceasta chestie cu restul dat clientului", a subliniat Popescu.In ceea ce priveste pretul actual al materiei prime, reprezentantul brutarilor afirma ca anul acesta pretul s-a majorat semnificativ, pana la 850 lei/tona de grau, fata de 650 de lei/tona in 2017."Nici nu putem compara pretul fata de recolta anului trecut, pentru ca anul trecut am avut un pret aproape liniar pe tot parcursul anului. In schimb, anul acesta, am cumparat grau la recoltare cu 650 lei/tona, in timp ce acum cumparam cu 850 lei tona. A crescut foarte mult pretul, cu aproximativ 25 de procente. Indiferent ce-am face, daca am aduce grau din afara pentru a-l ameliora pe cel romanesc, ar insemna sa avem costuri mari, mult mai mari decat cu graul romanesc. De aceea, suntem sortiti sa mancam acest grau care a ramas in tara", a spus Popescu.Pe de alta parte, seful ROMPAN considera ca recolta de grau a Romaniei obtinuta anul acesta se situeaza sub nivelul a 10 milioane de tone, desi ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat o productie record care a depasit cu 200.000 de tone pragul de 10 milioane de tone."Conform datelor pe care le detinem, provenite de la asociatiile membre ale OIPA (Organizatia Interprofesionala pe Produs Cereale si Produse Derivate din Romania), productia de grau a Romaniei, aferenta acestui an, se situeaza sub nivelul a 10 milioane de tone.Oricum ar fi, productia de grau a anului in curs este una cu mult mai mare decat ceea ce consumam noi in Romania si creeaza un disponibil pentru export de circa 5-6 milioane de tone. Nu ar fi problema din acest punct de vedere.Problema este insa calitatea materiei prime. Am avut necazuri mari generate de intemperii, de ploile din perioada recoltarii, astfel ca mai bine de 50 de procente din recolta de grau au avut afectati indicii de panificatie.Daca luam in calcul ca 50% este grau bun si 50% cu indici mai slabi calitativ, inseamna ca daca am exportat pana acum patru milioane de tone si mai urmeaza sa comercializam peste granita inca 1,5 milioane de tone, materia prima de buna calitate a plecat la export, iar graul cu indici mai slabi ramane in tara. De acum incolo, suntem sortiti sa facem paine din grau cu indici de panificatie mai slabi", subliniaza liderul patronatului ROMPAN.Intrebat daca mai exista pe stoc grau din anul agricol anterior, el a raspuns: "Am avut, dar l-am mancat"."Din acest punct de vedere, vom avea de dovedit ca brutarii nostri sunt maestri buni si ca vom reusi sa facem o paine buna dintr-un grau mai slab calitativ, cel din acest an. In primul rand, vorbim de greutatea hectolitrica a graului, parametru care a fost afectat puternic si care genereaza un randament mic in moara. Din acest motiv, din punctul de vedere al costurilor, suntem la pamant. In al doilea rand, discutam de probleme cu nivelul proteinei si, legat de proteina, este si glutenul graului. (...) S-a deteriorat foarte mult bobul de grau in perioada recoltarii si, din aceasta cauza, sigur, i-a scazut calitatea. A fost spalat bine de ploi, a ramas cu umiditate multa, a incoltit in spic s s-au intamplat foarte multe fenomene", a adaugat Popescu.De asemenea, unul dintre subiectele cele mai dureroase pentru industria de morarit si panificatie, si nu numai, este cel legat de deficitul fortei de munca, despre care presedintele ROMPAN vorbeste de cativa ani buni, dar care devine tot mai acut in ultima perioada."Situatia este ceva mai buna decat va fi anul viitor. Adica, este mai proasta decat anul trecut si anul viitor cred ca va fi si mai proasta. Avem aceste probleme cu forta de munca nu numai noi in sector. Vorbim aici de toata industria alimentara si, cred, toata economia tarii are aceeasi problema. Solutia de redresare a situatiei ar fi aceea de a plati salarii care sa ii determine pe romani sa ramana in tara. Concret, un salariu ar trebui sa fie undeva la 1.000 de euro sau cat ii raman unui conational in Spania, Italia sau unde munceste, minus cheltuielile pe care le are cu cazarea si celelalte. Fara salarii mari, nu putem sta de vorba despre stabilitatea fortei de munca si despre asigurarea fortei de munca. In al doilea rand, este necesar, din punct de vedere educational, sa lucram foarte mult cu Ministerul Invatamantului, cu Ministerul Agriculturii, cu liceele agricole, astfel incat sa putem gasi tineri care sa intre in aceste scoli si sa-i atragem", a precizat Popescu.Potrivit sursei citate, deficitul la nivel de ramura este de cateva mii de oameni."Daca noi avem in prezent 40.000 de angajati, deficitul este de cel putin 10 procente", afirma seful ROMPAN.In prezent, in industria de morarit si panificatie lucreaza in jur de 60.000 de oameni, mai putin cu 10.000 fata de anii trecuti, iar consumul de paine a scazut si el din cauza numarului mare de romani plecati peste hotare, de la peste 90 de kilograme/locuitor/an la putin peste 80 de kilograme. In comparatie cu tari din UE, Germania, Franta sau Italia, pretul painii in Romania este de aproape trei ori mai mic.ROMPAN este prima asociatie constituita in Romania in 1990 si cuprinde peste 300 de societati din toate domeniile din industrie. Cota de piata este de 65% pe morarit, 40% la panificatie, 70% la paste fainoase si 55% la biscuiti. Sectorul inregistreaza anual o cifra de afaceri de circa 2,5 miliarde de euro.