De ce trimit traderii din ce in ce mai multa benzina din Europa in Australia?

Potrivit calculelor efectuate de Bloomberg, de la inceputul anului si pana in prezent, peste 400.000 de tone de benzina au fost livrate sau urmeaza sa fie livrate in Australia din nord-vestul Europei. Analistii subliniaza ca numai pentru drumul dus navele care vor transporta aceasta cantitate de benzina vor consuma peste 10.000 de tone de combustibil, adica mai mult decat produc unele rafinarii intr-o singura zi.Desi motivele precise ale traderilor nu sunt cunoscute, astfel de livrari au sens avand in vedere ca odata cu inceputul verii in Europa se face trecerea la o benzina mai adecvata pentru temperaturi ridicate. Aceasta inseamna ca stocurile de benzina adecvata pentru temperaturi scazute trebuie eliminate. In plus, aceste livrari scot in evidenta si provocarile cu care se confrunta Australia pentru a se aproviziona cu benzina."Europa are un excedent de benzina si exista o competitie acerba pentru piete, fie ca este vorba despre Marea Britanie, SUA, Canada sau vestul Africii. Oamenii vor face lucruri ciudate cand este vorba de a gasi piete pentru combustibil", a declarat John Spencer, fondatorul firmei de consultanta Red Red Kite, care are o experienta de peste trei decenii in tranzactiile cu combustibili.Livrarile de benzina din Europa in Australia s-au accelerat anul trecut, in conditiile in care s-au oprit dupa 2012. Potrivit datelor ITC Trade Map, un joint venture intre Organizatia Mondiala a Comertului si Natiunile Unite, in 2018 Estonia si Letonia au livrat benzina Australiei pentru prima data in ultimii sapte ani. O calatorie din Marea Baltica, de unde au plecat mai multe nave, pana in Australia este una pe o distanta de 14.000 de mile marine, aproximativ 16.000 de mile terestre (peste 25.000 de kilometri).Cu toate acestea, calculele Bloomberg arata ca tancurile care vor livra benzina din Europa in Australia vor consuma 220 de tone de combustibil in fiecare zi in care vor fi incarcate cu benzina si aproximativ 160 de tone pe zi cand vor fi goale. Daca navele vor face un drum dus-intors, aceasta ar insemna ca vor fi consumate aproximativ 19.000 de tone de combustibil pentru nave.Transportul de marfa pe distante lungi nu este o noutate pentru companiile de shipping. Pe piata minereului de fier, transportul dintre Brazilia si China este una din cele mai importante rute pentru ca sunt implicate milioane de tone de minereu de fier si mii de mile marine. De asemenea, combustibilul pentru avioane din Asia ajunge acum in Europa via cercul polar. Pe baza unor contracte recent, costurile pentru inchirierea una din aceste nave depasesc 1,5 milioane de dolari fiecare.