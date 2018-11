Gazele naturale vor devansa carbunele, devenind a doua mare sursa de energie pana in 2030

In raportul sau intitulat "World Energy Outlook 2018", Agentia, cu sediul la Paris, a subliniat ca cererea de energie va creste cu peste un sfert intre 2017 si 2040, plecand de la ipoteza unei utilizari mai eficiente a acesteia, dar s-ar dubla fara astfel de progrese in domeniul eficientei energetice.Cererea globala de gaze naturale va creste cu 1,6% pe an pana in 2040, cand va fi cu 45% mai mare decat este in prezent, a precizat IEA.Aceste estimari sunt bazate pe un scenariu al IEA, intitulat "New Policies Scenario", care tine cont de actiunile legislative si politicile destinate reducerii emisiilor poluante si combaterii modificarilor climatice. In plus, aceste estimari pleaca de la ipoteza unei eficiente energetice mai mari cand vine vorba de utilizarea combustibililor, a cladirilor si a altor factori."Gazele naturale sunt combustibilii fosili cu cel mai puternic ritm de crestere in New Policies Scenario, depasind carbunele pana in 2030 pentru a deveni a doua mare sursa de energie, dupa petrol" sustine raportul IEA.China, deja cel mai mare importator mondial de petrol si carbune, ar urma sa devina in curand cel mai mare importator de gaze naturale, iar pana in 2040 importurile sale nete se vor apropia de nivelul Uniunii Europene. Desi China este al treilea mare utilizator mondial de gaze naturale, dupa SUA si Rusia, gigantul asiatic trebuie sa importe aproximativ 40% din necesarul sau, deoarece productia locala nu poate tine pasul cu cererea.Economiile emergente din Asia vor fi responsabile pentru aproximativ jumatate din cresterea cererii mondiale totale de gaze, iar ponderea lor in importurile de gaze naturale lichefiate se va dubla pana la 60%, pana in 2040, se arata in raportul IEA."Desi este prematur sa vorbim de o piata mondiala a gazelor naturale similara cu cea pentru petrol, comertul cu gaze naturale lichefiate a crescut semnificativ ca volum dupa 2010 si a ajuns la piete care anterior erau izolate", apreciaza IEA.SUA vor fi responsabile pentru 40% din cresterea totala a productiei de gaze pana in 2025, sustine IEA, in timp ce alte surse o vor depasi, pe masura ce productia de gaze de sist a SUA se va stabiliza, iar alte state vor incepe sa recurga la metode neconventionale de productie a gazelor, cum este fracturarea hidraulica.Cererea globala de electricitate va creste cu 2,1% pe an in principal sustinuta de cresterea utilizarii in economiile in curs de dezvoltare. Electricitatea va reprezenta un sfert din energia folosita de utilizatorii finali, precum consumatorii si clientii industriali pana in 2040.Carbunele si regenerabilele vor face schimb de pozitii in mixul de generare. In timp ce ponderea carbunelui ar urma sa scada de la aproximativ 40% in prezent la aproximativ un sfert in 2040, in timp ce ponderea regenerabilelor va creste pana la peste 40% de la un sfert in prezent.Cu toate acestea, emisiile de CO2 care au legatura cu energia vor continua sa creasca, chiar daca intr-un ritm mai lent, pana in 2040. Comparativ cu nivelul din 2017, IEA sustine ca emisiile de CO2 se vor majora cu 10% pana la 36 gigatone in 2040, in principal ca urmare a cresterii petrolului si gazelor naturale.Agentia Internationala a Energiei este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Agentia a fost infiintata ca raspuns la primul soc petrolier din 1973-1974 pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezerva.