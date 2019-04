Pretul titeiului a ajuns la cel mai ridicat nivel din 2019

Luni, presedintele Donald Trump a decis sa elimine toate scutirile acordate unui grup de opt economii care puteau achizitiona petrol iranian fara sa se confrunte cu sanctiunile SUA, transmit Reuters si Sky News.In luna noiembrie a anului trecut, SUA au reintrodus sanctiuni asupra exporturilor de petrol ale Iranului, dupa ce presedintele Trump a decis sa se retraga, in mod unilateral, din acordul convenit in 2015 de Iran si cele sase puteri mondiale.Cu toate acestea, Washingtonul a acordat atunci scutiri de la respectarea sanctiunilor pentru primii opt cumparatori de petrol iranian (China, India, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, Turcia, Italia si Grecia), scutiri care le permiteau acestor state sa achizitioneze in continuare petrol iranian timp de sase luni.La bursa ICE Futures, cotatia barilului de titei Brent din Marea Nordului cu livrare in luna iunie a crescut marti pana la 74,47 dolari, cel mai ridicat nivel din 2019.Totusi, analistii de la Barclays apreciaza ca decizia SUA "va duce la o inasprire semnificativa pe piata petrolului" si va afecta estimarea bancii privind un pret mediu al cotatia barilului de titei de 70 de dolari in 2019.Inainte de reintroducerea sanctiunilor, Iranul era al patrulea mare producator de petrol din cadrul Organizatiei Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) cu aproape trei milioane de barili pe zi, insa in luna aprilie 2019 exporturile Iranului au scazut sub pragul de un milion de barili pe zi, sustin analistii de la Refinitiv.Ellen Wald, de la Global Energy Centre of the Atlantic Council, a declarat pentru Reuters ca SUA "se asteapta" ca Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite sa-si majoreze productia pentru a inlocui petrolul iranian.