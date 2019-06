ANRE da asigurari ca pretul energiei electrice pentru populatie nu va creste de la 1 iulie

Astfel, comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, in sedinta din 24 iunie 2019, ordinele privind ajustarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii de distributie concesionari.Aceasta ajustare a fost aprobata ca urmare a rezultatului analizei datelor transmise de operatorii de distributie concesionari si a calculelor veniturilor reglementate ale acestora, in conformitate cu prevederile metodologiilor de calcul aplicabile.Astfel, desi tarifele de distributie pentru consumatorii alimentati la joasa tensiune vor fi ajustate cu 2,21% si vor avea un impact pozitiv pentru siguranta si buna functionare a sistemelor de distributie, modificarea acestora nu va conduce la cresteri ale pretului final platit de clientii casnici pentru care furnizarea energiei electrice este asigurata in regim reglementat, spun oficialii ANRE."In cadrul preocuparilor constante pentru asigurarea unui echilibru real intre obiectivele operatorilor de distributie concesionari si interesele utilizatorilor beneficiari ai serviciului de distributie, ANRE acorda o atentie deosebita pentru cresterea transparentizarii costurilor care compun tariful de energie electrica, in vederea stabilirii unor preturi corecte la consumatori pe baza de costuri justificate", se arata in comunicat.