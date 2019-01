ANRE promite ca preturile energiei si gazelor pentru consumatorii casnici nu vor creste pana in 2022

"Prevederile OUG 114/2018, coroborate cu legislatia secundara emisa de ANRE in aplicarea acesteia, nu vor conduce la cresteri de preturi la energia electrica si gazele naturale furnizate clientilor finali casnici care opteaza pentru furnizarea in regim reglementat in perioada 01.03.2019 - 28.07.2022 - pentru energia electrica, si in perioada 01.01.2019 - 28.02.2022 - pentru gazele naturale", se arata in comunicat.In ceea ce priveste clientii finali casnici de energie electrica si gaze naturale care au uzat de dreptul de eligibilitate, ANRE a pus la dispozitia acestora mai multe facilitati menite sa-i protejeze impotriva unor posibile practici comerciale incorecte, precum instrumentele de comparare a preturilor si ofertelor-tip.Totodata, consumatorii de energie electrica si de gaze naturale care au incheiat contracte pe piata libera cu furnizorii de utilitati pot reveni la preturile reglementate aprobate de ANRE."Energie electrica - in prezent, clientul casnic de energie electrica care doreste sa revina din piata concurentiala la serviciul universal se va adresa furnizorilor de ultima instanta din zona sa de retea, avand asigurat pretul avizat de ANRE", mai precizeaza documentul citat.La gaze naturale, clientul casnic are dreptul sa revina la furnizarea reglementata si se poate adresa furnizorului care are aceasta obligatie, in vederea incheierii unui contract aferent furnizarii gazelor naturale in regim reglementat la pretul de furnizare aprobat de ANRE."Pentru a afla care este furnizorul de gaze naturale care are obligatia sa ii asigure furnizarea gazelor naturale in regim reglementat, clientul casnic se poate adresa furnizorului actual, care are obligatia sa il informeze in acest sens. Preturile la care se realizeaza furnizarea gazelor naturale in regim reglementat sunt aprobate de ANRE, diferentiat pentru fiecare furnizor si pentru fiecare categorie de clienti stabilita in functie de modul de racordare la un obiectiv din sectorul gazelor naturale si de consumul anual, si sunt publicate de catre fiecare furnizor pe pagina proprie de internet", au mai aratat oficialii ANRE.Ordonanta de Urgenta 114/29 decembrie 2018 a instituit taxe noi pe cifra de afaceri pentru sectorul energetic si telecom, precum si taxe pe activele din sistemul bancar.In energie, companiile vor plati o contributie de 2% din cifra de afaceri iar in telecom aceasta contributie este de 3% fata de 0,4% anterior.