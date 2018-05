ANRE recomanda romanilor sa verifice personal preturile, inainte de a schimba furnizorul de electricitate

De la 1 ianuarie 2018, piata de electricitate este complet liberalizata, iar consumatorii casnici au la dispozitie un comparator de preturi, pe site-ul ANRE, unde pot consulta ofertele furnizorilor, in cazul in care vor sa treaca la o alta companie de electricitate.Totusi, ANRE avertizeaza ca furnizorii sunt cei care introduc datele pe aceasta platforma, iar autoritatea doar o gazduieste si au fost cazuri in care au fost sesizate date eronate."Recomandam clientilor ca, inainte de a lua decizia finala dupa ce vizualizeaza platforma, sa discute intai cu furnizorii sa verifice datele de acolo. Dupa ce fiecare consumator studiaza ofertele de pe platforma, sa ia legatura cu furnizorul. Am primit sesizari si vom incerca sa remediem disfunctionalitatile", a spus Dumbraveanu, in cadrul unei conferinte organizate de Asociatia Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER).El a sustinut ca, pe o piata libera, nu mai trebuie sa vorbim de preturi mici, ci de preturi corecte. "Un consumator informat este unul care conduce la o piata sanatoasa si corecta", a subliniat oficialul ANRE.Potrivit acestuia, din factura finala platita de consumatorii casnici, in medie pe tara, 45,2% reprezinta achizitia de energie electrica, 29,8% este tariful de distributie, 5,9% cel de transport, 8,1% reprezinta costurile de furnizare, 8,6% - cele cu certificatele verzi, 2,2% - contributia pentru cogenerare si 0,1% - acciza.