ArcelorMittal Hunedoara isi suspenda productia, ca raspuns la preturile ridicate ale energiei

Productia in fabrica a fost suspendata la data de 1 decembrie 2019. Aici se produceau profile, tagle rotunde si corniere. Fabrica are 640 de angajati si 200 de contractori."Preturile la energia electrica si la gazul natural au crescut semnificativ pentru utilizatorii industriali din Romania in ultimii ani, preturile romanesti fiind semnificativ mai mari decat in alte tari europene cu operatori importanti in productia siderurgica, precum Franta si Germania. Intrucat producatorii de otel europeni se lupta sa concureze din cauza nivelurilor ridicate de otel din import si a cererii interne slabe, uzina din Hunedoara - care functioneaza cu un cuptor cu arc electric, cu energie reprezentand, asadar, un cost major - nu mai este capabila sa concureze", se precizeaza in comunicat.Compania spera in gasirea unei solutii care sa abordeze problema preturilor ridicate ale energiei electrice si gazului natural si sa permita uzinei din Hunedoara sa aiba un viitor durabil.Angajatilor li s-a cerut sa isi consume concediul anual ramas, compania acordand lucratorilor "somaj economic" pentru zilele ramase.ArcelorMittal a achizitionat fabrica din Hunedoara in 2003 si, de atunci, a investit 550 de milioane de lei (115 milioane de euro) pentru a aduce acesteia imbunatatiri tehnice si de mediu.