Becuri LED economice, beneficii, dezavantaje

Becuri LED economice - avantaje de ordin estetic

Becuri LED Economice - dezavantaje

Beneficiile becurilor cu tehnologie LED sunt numeroase, de la avantajele legate de consum la cele oferite de lumina calda placuta si aspectul estetic interesant ce completeaza incaperile in care sunt montate.Primul si cel mai mare avantaj este oferit de faptul ca convertesc energia in lumina imediat ce este activat comutatorul. Nu necesita timp de incalzire si furnizeaza lumina odihnitoare de calitate care contribuie la imbunatatirea confortului personal. Un alt plus al becurilor cu LED este ca nu au in compozitie gaze sau mercur, ce ar putea afecta starea de sanatate, in cazul spargeri accidentale.Cel mai mare avantaj al becurilor cu LED tine totusi de consum. Acestea folosesc cu 90% mai putina energie, fata de modelele incandescente traditionale. In cazul lor puterea mentionata pe ambalaj in W arata cantitatea de energie folosita pentru a functiona, nu gradul de lumanare. Valoarea de lumina generata este masurata in lumeni - Lm- deci acesta este indicatorul care trebuie analizat.Cand vine vorba de culoare, trebuie mentionat ca becurile LED economice, vin in doua forme: worm white si cold white, insa sunt disponibile sub o varietate mare de nuante. Astfel alegerea culorii potrivite, care sa puna in valoare incaperea este o sarcina relativ usoara.Becurile LED au durata de viata mare, pot fi folosite de cincizeci ori mai mult fata de cele traditionale cu incandescenta. Deci achizitionarea unui dispozitiv de iluminat cu tehnologie LED este o investitie pe termen lung. Rezistenta este o alta caracteristica apreciata la acestea.Daca in cazul modelelor traditionale numarul de accidente provocate de supraincalzire este ridicat, altfel stau lucrurile in cazul modelelor cu tehnologie LED. Principala caracteristica a lor este ca functioneaza perfect fara a se sparge si fara a-si modifica proprietatile fizice.Eficienta de lumanare este un alt detaliu care le face atat de populare. Deoarece aceste becuri transforma energia in lumina, nu in caldura sunt mai apreciate.In afara de avantajele legate de eficienta, acestea vin si cu o serie de beneficii de ordin estetic. In primul rand sunt disponibile intr-o varietate foarte mare de forme dimensiuni si marimi, deci alegerea modelului potrivit nu este o sarcina dificila.Un simplu bec poate fi detaliul cheie care ofera personalitate incaperii. Mari, medii, mici, supradimensionate, rotunde, ovale sau cu bulb alungit, becurile LED economice sunt accesorii rafinate.Ca orice lucru bun, si acestea au anumite minusuri, insa nu sunt atat de importante cat sa le stirbeasca din valoare. Primul dezavantaj ar putea fi considerat pretul. Este clar ca tehnologia LED este mai costisitoare, fapt ce se observa in pretul ridicat. Totusi, durabilitatea in timp face ca costul de achizitie sa fie considerat o investitie inteligenta.Al doilea dezavantaj este legat de modul de propagare a luminii, se stie ca aceste modele produc lumina directionata, fapt ce poate crea disconfort pentru ochi.