ANRE a aprobat majorarea tarifelor de distributie a electricitatii de la 1 martie

"Tarifele reglementate au fost stabilite in urma analizei datelor si informatiilor transmise de furnizorii de ultima instanta, cu respectarea prevederilor Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate si a preturilor aplicate de furnizorii de ultima instanta clientilor finali aprobate prin Ordinul ANRE nr. 11 /2019. Tarifele reglementate de energie electrica aprobate pentru clientii finali casnici valabile incepand cu data de 1 martie 2019 nu se modifica fata de cele care sunt, in prezent, in vigoare", au precizat reprezentantii ANRE.Totodata, tarifele de distributie vor creste, in medie, cu circa 2,5% de la 1 martie."Avand in vedere cresterea valorii prognozate a 'Costurilor rezultate cu plata impozitelor, redeventelor, taxelor si varsamintelor asimilate, stabilite conform legislatiei in vigoare sau de catre autoritatile locale', cauzate de modificarea procentului aplicat la cifra de afaceri realizata in anul 2018 de la 0,1% la 2%, consideram necesara efectuarea corectiilor aferente costurilor necontrolabile ale operatorilor de distributie si corectarea tarifelor de distributie valabile de la 1 martie 2019', se arata in nota de fundamentare a unui proiect de ordin.Acesta mai precizeaza ca noile tarife pentru serviciul de distributie a energiei electrice propuse prin actuala modificare conduc la suportarea de catre utilizatorii din aria in care operatorii presteaza serviciul de distributie a unor costuri majorate pentru serviciul de distributie, conform cresterilor de tarife mentionate in proiectele de ordin."Modificarea tarifelor va permite asigurarea veniturilor anuale ale operatorilor de distributie concesionari necesare desfasurarii activitatii, ca urmare a modificarii aparute in legislatia primara", potrivit notei de fundamentare.Pe 29 ianuarie, ANRE a emis un comunicat de presa in care preciza ca "pretul energiei si al gazelor naturale pentru consumatorii casnici in regim reglementat nu vor creste pana in anul 2022, ca urmare a aplicarii prevederilor OUG 114/2018".ANRE a anuntat recent ca proroga termenul pana la care companiile energetice trebuie sa transmita cifra de afaceri pe baza careia se va calcula contributia de 2% stipulata in OUG 114/2018, fara a preciza insa care este noul termen de furnizare a acestor date.