Consumatorii casnici de energie fug in piata libera, atrasi de preturile mai bune. Insa mare atentie la noile contracte!

Aceasta in conditiile in care, de la 1 ianuarie 2018, piata de energie electrica este complet liberalizata, iar ANRE mai stabileste pretul doar pentru cei care nu doresc sa paraseasca segmentul reglementat.Astfel, daca la finele anului 2016, numarul consumatorilor casnici in regim concurential era de 128.692, un an mai tarziu, la sfarsitul lui 2017, acesta ajungea la 901.854.Mai mult, in primele trei luni ale acestui an, adica in primele trei luni de piata complet libera, trendul a continuat, iar numarul casnicilor care acum activeaza in piata libera a ajuns la 1.189.528.In total, in Romania exista 8.869.569 de consumatori de energie, din care 8,5 milioane de casnici si 342.727 de noncasnici (industriali).Prin urmare, 17% din numarul total de consumatori activeaza in prezent pe piata libera (casnici si noncasnici), fata de doar 3% la finele anului 2016.Ce ii atrage pe consumatori in piata libera? In primul rand, pretul. Pe site-ul ANRE, unde exista un comparator de preturi de la diversi furnizori, exista cel putin 20 de oferte de livrare a electricitatii la tarife mai mici decat cele ale furnizorului traditional (numit furnizor de ultima instanta - FUI) . Spre exemplu, un client din Bucuresti gaseste in piata libera electricitate mai ieftina si cu 13% fata de pretul FUI.Consumatorii trebuie totusi sa stie ca acesta este doar pretul energiei, nu al facturii finale, unde se regasesc si alte costuri care nu pot fi eliminate si care nu tin de decizia furnizorului, precum contributia de cogenerare, certificatele verzi, acciza si TVA. In plus, unele oferte alte furnizorilor includ plata unui tarif de rezervare pe zi, care se adauga la pretul energiei propriu-zise si care cresc, de fapt, factura finala.Intrebati care sunt avantajele si dezavantajele pe care le are un client cand paseste in piata libera, reprezentantii ANRE au precizat ca piata liberalizata prezinta o serie de avantaje derivate din promovarea concurentei ca solutie pentru stabilirea pretului si calitatii serviciilor de furnizare."Piata liberalizata prezinta o serie de avantaje derivate din promovarea concurentei ca solutie pentru stabilirea pretului si calitatii serviciilor de furnizare, iar dreptul de a-si alege furnizorul si de a incheia contracte de furnizare in conditii de concurenta cu acesta este unul din principalele avantaje pe care liberalizarea competitiei il aduce consumatorilor", au raspuns expertii ANRE.In prezent, toti consumatorii casnici au dreptul sa incheie contracte pentru furnizarea in conditii de concurenta cu oricare din furnizorii de energie electrica activi in piata. Din acest punct de vedere, concurenta reprezinta un stimulent pentru companii, care, pentru a-si extinde aria de clienti, vor concura intre ele pentru a furniza servicii cat mai bune consumatorilor si la preturi accesibile. Beneficiile liberalizarii sectorului energetic sunt deja palpabile, companiile de furnizare manifestand deja un interes crescut pentru atragerea segmentului casnic, au adaugat cei de la ANRE.Posibilele riscuri ce ar putea aparea ar fi cele generate de fluctuatia preturilor si de caracterul aleatoriu al evolutiilor pe piata. Pentru a preintampina, pe cat posibil, astfel de situatii, consumatorul trebuie sa analizeze cu atentie oferta furnizorului concurential si toate clauzele contractului de furnizare, inclusiv cele referitoare la pretul care ii este oferit si la perioada pentru care urmeaza a se aplica acesta, astfel incat sa se asigure ca vor avea conditii avantajoase pe intreaga perioada a contractului.Foarte important este ca, atunci cand un client nu mai este multumit de preturile practicate de furnizorul pe care l-a ales sau de serviciile oferite de acesta, el poate cauta o oferta mai avantajoasa in alta parte si poate oricand schimba furnizorul cu altul nou, care ofera servicii si preturi mai bune. Schimbarea se face gratuit, notificand furnizorul actual cu 21 de zile inainte.Totusi, la fel de important este sa stim ca nimeni nu va ramane fara curent. In situatia in care furnizorul nu mai poate livra marfa promisa din diverse cauze, precum insolventa sau faliment, consumatorii sai sunt preluati de furnizorul de ultima instanta in zona respectiva. Vor ramane in bezna doar cei care nu-si platesc factura si sunt deconectati pentru asta.Insa si consumatorii care aleg sa ramana in regim reglementat pot opta, mai nou, intre mai multi furnizori de ultima instanta. Recent, ANRE a intetit concurenta si pe acest segment, dupa ce a introdus notiunea de furnizor de ultima instanta optional, astfel incat si aici preturile sa scada. Un consumator casnic poate migra astfel de la un furnizor la altul si in interiorul pietei reglementate, daca nu este multumit de produsele si serviciile oferite de cel traditional, si poate gasi chiar un pret mai bun.Furnizorii nu au voie sa refuze un client, ci sunt obligati sa transmita, la orice solicitare scrisa, in termen de 15 zile lucratoare, o oferta privind conditiile de furnizare a energiei electrice pe piata concurentiala, care contine pretul de furnizare, conditiile si termenele de plata si data-limita de incheiere a contractului de furnizare.La alegerea ofertelor, specialistii ANRE ne recomanda sa facem o analiza comparativa a informatiilor din oferte, in special a celor legate de pret, durata, modalitati de transmitere a facturii si de plata, conditii de incetare a contractului, clauze penalizatoare.Pentru consumatorii care sunt interesati sa-si aleaga sau sa-si schimbe furnizorul de energie electrica, ANRE a pus la dispozitia lor, la pagina proprie de internet, o aplicatie interactiva denumita "Comparator de pret pentru ofertele de furnizare a energiei electrice", aplicatie in care furnizorii concurentiali incarca datele referitoare la ofertele practicate.Informatiile din ofertele afisate de comparator privind pretul de furnizare si conditiile contractuale sunt generale, insa exista si caracteristici particulare, de la caz la caz, care nu pot fi introduse in aplicatie de furnizori.De altfel, in urma cu doua luni, Claudiu Dumbraveanu, director in cadrul Autoritatii, recomanda consumatorilor sa ia legatura cu furnizorii si sa verifice datele din comparatorul de preturi de pe site-ul ANRE, inainte de a semna un contract cu o alta companie de electricitate.El a sustinut ca, pe o piata libera, nu mai trebuie sa vorbim de preturi mici, ci de preturi corecte. "Un consumator informat este unul care conduce la o piata sanatoasa si corecta", a subliniat oficialul ANRE.Din factura finala platita de consumatorii casnici, in medie pe tara, 45,2% reprezinta achizitia de energie electrica, 29,8% este tariful de distributie, 5,9% cel de transport, 8,1% reprezinta costurile de furnizare, 8,6% - cele cu certificatele verzi, 2,2% - contributia pentru cogenerare si 0,1% - acciza.