Consumul de energie al Romaniei va creste in urmatorii ani

Prognoza:

Astfel, in 2018, consumul total de energie al tarii este estimat la 25,2 milioane de tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 3,1% fata de anul trecut. In 2019, valoarea indicatorului va consemna o crestere de 2,5%, pana la 25,8 milioane tep.In anii 2020 si 2021, consumul de energie va fi mai mare cu 2,5%, respectiv 2,4%.Potrivit sursei citate, consumul populatiei va creste usor, cu cel mult 0,5% anual, insa cererea in economie se va majora cu 4,4% anul acesta fata de anul trecut si cu 3,5% anual, pana in 2021.Resursele energetice vor cunoaste usoare cresteri anuale, de 0,9% in 2018 si 2019, respectiv 0,6% in 2020 si 0,4%, in 2021.Dintre resursele de energie primara, cea mai mare crestere se constata la gaze naturale, care vor consemna un avans de 5,1% in acest an fata de 2017 si intre 4,2% si 4,9%, in urmatorii ani.La energia hidro, eoliana si fotovoltaica, cresterile sunt in jur de 3,5% pe an, in timp ce productia de titei va scadea cu pana la 1% pe an. Pe de alta parte, productia de carbune si cea de energie nucleara vor stagna.