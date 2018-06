Costul racordarii la reteaua electrica scade. Ce modificari face ANRE

Una dintre prevederi se refera la modificarea definitiilor instalatiei de racordare si a tarifului de racordare din Regulament, in sensul, respectiv a costului acestuia din tariful de racordare.Totodata, a fost stabilit un termen de maximum cinci zile lucratoare de la data emiterii autorizatiei de construire a instalatiei de racordare, pentru incheierea contractului de executie a instalatiei de racordare in situatia in care utilizatorul solicita explicit operatorului de retea, in scris, incheierea acestui contract de catre operatorul de retea cu un anumit constructor atestat.Au fost implementate si prevederi clarificatoare referitoare la documentele ce conditioneaza emiterea avizelor tehnice de racordare pentru utilizatorii care solicita racordarea la retelele electrice apartinand operatorilor de distributie, altii decat cei concesionari, emise de operatorul retelei electrice din amonte.ANRE a completat cu dispozitii referitoare la conditionarea emiterii avizului tehnic de racordare a organizarii de santier pentru construirea ansamblului de blocuri de locuinte si/ sau de locuinte individuale de constituirea unei garantii de tip depozit escrow pentru garantarea finantarii integrale a realizarii retelei electrice necesare racordarii utilizatorilor individuali.Totodata, a fost introdusa obligatia operatorului de distributie de a restitui cota din contravaloarea cheltuielilor cu finantarea lucrarilor de realizare a retelei electrice de interes public, in cazul ansamblurilor de blocuri de locuinte si/ sau de locuinte individuale, in maximum 30 de zile de la data indeplinirii conditiei ca pentru 80% din numarul total al locurilor de consum din ansamblu sa fi fost depuse cereri individuale de racordare inregistrate la operatorul de distributie concesionar."Prin introducerea noilor modificari, ANRE are in vedere eficientizarea activitatii operatorilor de retea, eliminarea riscului nerealizarii retelei electrice necesare racordarii utilizatorilor individuali din cadrul ansamblurilor de locuinte, evitarea prelungirii nejustificate a perioadei premergatoare realizarii efective a instalatiei de racordare, precum si reducerea costului cu racordarea suportat de utilizator", spun oficialii reglementatorului, in comunicat.