Dupa cum bate vantul: Romania are joi printre cele mai mari preturi la energie din regiune, alaturi de Ungaria

Astfel, in Romania si Ungaria pretul este de 55 de euro pe MWh, in timp ce in Cehia si Slovacia, tari cu care piata spot din Romania este cuplata, pretul ajunge la 43 de euro pe MWh.La ora 10:45, consumul national de energie era de 7.429 MW, iar productia, de 7.207 MW, diferenta de 222 MW fiind importata.Aceasta deoarece deficitul de energie provocat de inchiderea planificata a reactorului 2 de la Cernavoda pentru toata luna mai, dar si de productia foarte mica de energie eoliana nu a putut fi acoperit de electricitatea hidro, care are o pondere foarte mare, de regula, in aceasta perioada a anului.Astfel, energia hidro asigura, la ora mentionata, 48% din productie, fiind urmata de carbune - 26%, nuclear - 9%, energie fotovoltaica - 8%, hidrocarburi - 6%, energie eoliana - 0,74%, biomasa - 0,73%.