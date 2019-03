Electrica vrea sa instaleze contoare inteligente in urmatorii cinci ani. Cine le plateste?

ANRE trebuie sa avizeze aceste planuri intrucat investitiile in contoarele inteligente vor fi reflectate integral in tarifele de distributie suportate de consumatori."Exista o legislatie secundara actualizata pentru dezvoltarea la scara larga a sistemelor de contorizare inteligenta, care a aparut in toamna anului precedent. Toti operatorii de distributie am avut obligatia sa trimitem la ANRE pana la mijlocul lunii ianuarie a acestui an propunerile de planuri pentru implementarea sistemelor inteligente de contorizare pe urmatorii 10 ani", a spus ea.Astfel, pentru urmatorii cinci ani, Electrica a propus instalarea de contoare inteligente la 15% din cei 3,7 milioane de utilizatori, in cele trei regiuni de distributie (Muntenia Nord, Transilvania Nord si Transilvania Sud)."ANRE a cerut informatii suplimentare, nu foarte multe. Ne asteptam ca in viitorul apropiat ANRE sa ne dea un feed-back si sa existe o decizie in ceea ce priveste propunerile operatorilor de distributie", a adaugat Sujdea.Potrivit acesteia, Electrica a desfasurat proiecte-pilot in anii anteriori si a instalat pana acum contoare inteligente la 3% dintre utilizatorii sai."Sunt costuri specifice pe care fiecare operator de distributie le-a evaluat in urma proiectelor-pilot. Intrucat tehnologia a avansat, ne asteptam la costuri suportate la nivelul planificat", a mai spus reprezentanta Electrica.Investitiile in contoarele inteligente se vor recunoaste integral in tarifele de distributie suportate de consumatori, a precizat ea.Initial, in Legea 123/2012, legea-cadru a sectorului energetic, exista obligativitatea ca 80% dintre consumatorii de energie din Romania sa aiba contoare inteligente pana in anul 2020, insa ANRE a propus anul trecut modificarea acestei prevederi.In luna martie a anului trecut, Henorel Soreata, vicepresedinte al ANRE, declara ca, in urma proiectelor-pilot, a reiesit ca acest lucru nu se poate realiza in orizontul de timp propus de lege."In acest moment, termenul de 2020 nu este fezabil. Continuarea procesului de implementare are nevoie de o actualizare a cadrului legislativ primar. ANRE a facut si o propunere in acest sens, de modificare a Legii energiei electrice si a gazelor naturale, tinand seama de complexitatea problemelor ridicate la implementarea sistemelor de masurare inteligente", a afirmat Soreata la momentul respectiv.Potrivit datelor ANRE, in luna martie 2018 aproximativ 4,8% dintre consumatorii din Romania, adica un numar de 443.000, detineau contoare inteligente de masurare a consumului de energie electrica.