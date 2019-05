Energia produsa de instalatiile fotovoltaice si eolienele terestre va fi mai ieftina decat cea traditionala, in 2020

Tendinta pentru scaderea pretului energiei regenerabile exista deja insa raportul IRENA ofera noi dovezi cu privire la viteza acestui declin, care este alimentat de cresterea productiei si progresele tehnologice."Turbinele eoliene terestre si instalatiile fotovoltaice vor oferi in 2020 o sursa mai ieftina de electricitate decat cea mai ieftina alternativa din partea combustibililor fosili fara asistenta financiara", sustine IRENA.Potrivit datelor analizate de IRENA, costul mediu global al electricitatii generate de centralele cu concentrarea radiatiei solare (CSP) a scazut cu 26% anul trecut comparativ cu 2017, in cazul bioenergiei a scazut cu 14%, in timp ce instalatiile fotovoltaice solare s-a inregistrat o scadere de 14% si una de 13% in cazul turbinelor eoliene terestre.IRENA subliniaza ca deja in unele parti ale lumii, cu resurse bune si cadru de reglementare permisiv, energiile regenerabile sunt cea mai ieftina sursa de electricitate cu costuri de 0,03 - 0,04 dolari pentru un kilowat ora (kWh) pentru instalatiile fotovoltaice si eolienele terestre. De exemplu, la licitatiile pentru energia fotovoltaica organizate in ultimii ani in tari precum Chile, Mexic, Peru, Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite s-au inregistrat costuri scazute pana la 0,03 dolari per kWh.La inceputul lui 2018 IRENA prognoza ca in 2020 costul mediu global al electricitatii urma sa scada pana la 0,049 dolari per kWh in cazul turbinelor eolienele terestre si la 0,055 dolari per kWh in cazul instalatiilor fotovoltaice."Un an mai tarziu, valoarea potentiala pentru energia produsa de turbinele eoliene terestre in 2020 scazut cu inca 8% pana la 0,045 dolari per kWh si cu 13% pana la 0,048 dolari per kWh in cazul instalatiilor fotovoltaice", arata ultimul raport al IRENA.Pe langa 160 de tari, lista membrilor IRENA include companii de utilitati, dezvoltatori de proiecte, institute de cercetare si companii, toate acestea furnizand date pentru rapoartele elaborate de IRENA.