Facturile pentru energie electrica si gaze cresc in Romania, in timp ce autoritatile trimit toate resursele naturale catre export

presedintele Comisiei pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor, Iulian Iancu:

"Factura la energie a Uniunii Europene se ridica la 1,11 miliarde de euro pe zi, adica cea mai scumpa factura la energie din lume, iar noi, spre deosebire de celelalte state membre, avem o performanta negativa fara precedent la nivel mondial.Am ajuns sa inregistram o crestere a pretului la gaze naturale cu peste 48% intr-un singur an si la energie electrica cu peste 40%.Este fara precedent intr-o tara care are materii prime cu care isi poate acoperi consumul intern in proportie de 98% - si vorbesc despre gaze naturale.Este o crestere generata strict de procesul de liberalizare. Aceasta crestere se duce direct in afectarea competitivitatii economiei romanesti si suportabilitatii consumatorilor", a afirmat Iancu.Potrivit oficialului,"Noi vorbim despre economia circulara care se refera la valorificarea eficienta a resurselor, de orice categorie. Uniunea Europeana depinde de un consum anual de peste 176 milioane de tone materii prime si doar 30% si-l acopera de pe teritoriul ei.Cu alte cuvinte, este intr-o dependenta de ceea ce este de fapt suportul motoarelor economice la nivel mondial.Vazand ca nu are un partener de incredere in Rusia, principalul furnizor de materie prima in procent mai mare de 37% din totalul de consum materie prima al Uniunii Europene, si-a propus masuri alternative si sa-si mareasca valorificarea eficienta intr-un proces de reciclare, de reutilizare, de valorificare a materiilor prime.Unde ne aflam noi? Suntem in situatia in care care detinem materii prime pentru care suntem, la propriu, invidiati.Noi, insa,, il proceseaza altcineva si se creeaza un motor economic in alta parte", a mentionat deputatul.In viziunea lui Iulian Iancu, de 11 ani se discuta de Strategia Energetica, un document pentru care, insa, nu s-a dorit sistemic o finalizare."Legat de felul in care ne putem valorifica energia, de 11 ani discutam despre Strategia Energetica si spunem ca o realizam.De 11 ani, Strategia Energetica nu se finalizeaza.Am avut ani de zile impresia ca este vorba strict despre lipsa de competenta, Acum, am convingerea ca nu s-a dorit sistematic realizarea acesteia", a subliniat Iancu.Marti, la Palatul Parlamentului, s-a desfasurat Forumul "Managementul Deseurilor in Economia Circulara'.