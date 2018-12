Furnizor: Pretul final al energiei va creste cu 40% in 2019. Nici eu nu inteleg de ce

"Este foarte greu sa le explicam consumatorilor nostri ca au crescut preturile atat de mult. Unii efectiv nu inteleg de ce si nici eu nu inteleg total de ce. Este vorba despre o diferenta de 25 de euro intre pretul din 2018 si cel din 2019, adica 40%. Explicatiile sunt interne si externe, dar nu prea conteaza in bugetul consumatorilor. Efectele le vom vedea in pretul produselor anul viitor", a spus Stroe.Potrivit acestuia, intre 1% si 5% din pretul final reprezinta comisionul pe care il primesc agentii care incheie contractele."Acestia sunt noii baieti destepti din energie. De regula, ei castiga 1% din pretul final, dar se ajunge si la 5%", a adaugat reprezentantul MET.El a aratat ca reglementarile din acest sector nu sunt foarte bine puse la punct, astfel ca unii traderi pot denunta unilaterial contractele, preferand sa plateasca penalitati."Tocmai am patit acest lucru. Un furnizor de la care achizitionam energie, respectiv EFT, a reziliat in luna noiembrie contractul cu noi pentru 2019, pentru o cantitate de 5 MW, astfel ca am fost nevoiti sa achizitionam energie la pret mai mare acum, din piata. S-au platit penalitati, insa plata acestora a fost mai convenabila decat livrarea energiei. Ei au respectat reglementarea, insa nu este moral", a spus Stroe.In opinia sa, Autoritatea de Reglementare ar trebui sa modifice reglementarile astfel incat fie sa fie imposibila denuntarea unilaterala a contractelor, fie ca penalitatile sa fie mult mai mari.Pentru clienti, el recomanda sa fie atenti la modul de consum, mai ales in perioadele cu preturi mari."Acum faci saving-uri nu pe pretul energiei, ci pe modul de consum. Este foarte importanta instalarea unui contor inteligent, care sa arate exact cand si unde se consuma mai mult, adica un raport complet care va obliga consumatorii sa aiba o persoana specializata pe consumul de energie", a continuat Stroe.Potrivit acestuia, clientii au devenit foarte sofisticati, iar furnizorul nu mai este doar cel care muta energia dintr-o parte in alta."Clientii ne evalueaza si ne dau note. De exemplu, marii nostri consumatori, precum Dacia Renault. Parca am fi la scoala cu cel mai drastic profesor. Nu mai suntem cei care iau dintr-o parte si dau in alta", a aratat Stroe.Intrebat daca este posibil un black-out in aceasta iarna, reprezentantul MET a raspuns negativ."Nu mai sunt iernile care au fost. In plus, s-au speriat de iernile trecute si acum sunt resurse, combustibili. In plus, suntem interconectati. Asa cum exportam energie, putem si importa", a mai spus el.El a admis totusi ca Romania are nevoie de capacitati flexibile de productie pentru intarirea securitatii.Intrebat ce factori ar putea determina scaderea preturilor, Stroe a raspuns: "Concurenta. Cand s-a desfacut CONEL-ul, productia s-a impartit in hidro si termo, care nu pot concura unele cu altele. Daca ramaneam vertical, era ok, cu modificarile de rigoare", a aratat el.Referitor la faptul ca MET Ungaria a rezervat capacitate de transport pe conducta de gaze BRUA, reprezentantul MET Romania nu a putut da detalii, insa a afirmat ca in aceasta luna trebuie sa fie luata o decizie daca rezervarea ramane valabila sau nu."La fel, si producatorii de gaze din Marea Neagra trebuie sa ia o decizie. Oricum, cu toata aceasta lege offshore care a fost tavalita, impactul productiei din Marea Neagra asupra pietei va fi major, adica preturile vor scadea", a mai spus Stroe.MET Romania este unul dintre primii cinci furnizori de energie de pe piata concurentiala, cu o cota de 9% in acest an, in crestere de la 0,8% in 2016. Printre clientii mari se afla Dacia Renault si uzinele Pirelli.