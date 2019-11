Importul de electricitate reprezinta principala sursa de alimentare cu energie a tarii, vineri la pranz

Astfel, vineri la ora 12:55, consumul de energie electrica al tarii era de 7.711 MW, productia interna - de 6.242 MW, iar importul - de 1.470 MW.Principala sursa interna de productie este energia nucleara, cu 1.345 MW, urmata de carbune - 1.307 MW, hidrocarburi - 1.299 MW, hidro - 1.230 MW, eolian - 559 MW, fotovoltaic - 448 MW si biomasa - 54 MW.Romania este si vineri cea mai scumpa piata de energie din regiune, cu o medie de 61,27 euro pe MWh pe Piata pentru Ziua Urmatoare, arata datele operatorului bursier OPCOM.In comparatie, in Ungaria, energia are un pret mediu de 51,73 de euro pe MWh pe piata spot, iar in Cehia si Slovacia - 31,92 euro pe MWh.