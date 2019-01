In cea mai geroasa dimineata din aceasta iarna, Romania a importat masiv energie la cele mai mari preturi din regiune

Astfel, la ora 10:15, importul de energie electrica era de 1.413 MW, consumul se ridica la 9.457 de MW, iar productia, la 8.104 MW. Un import similar nu a mai fost inregistrat din februarie 2018.Consumul de energie de marti dimineata este foarte aproape de cel record, de 9.750 de MW, inregistrat in iarna 2017.In topul surselor de productie se afla carbunele, cu 25,90% (2.089 MW), hidrocarburile - 24,50% (1.977 MW), hidro - 20,22% (1.632 MW), nuclear - 17,29% (1.395 MW), eolian - 8,51% (687 MW), foto - 2,80% (226 MW), biomasa - 0,79% (64 MW).Pretul energiei in Romania pe piata bursiera spot continua sa fie si marti cel mai mare din regiune, dupa ce, luni, avea o diferenta de 30-36% fata de celelalte tari cu care piata spot este cuplata.Marti, pretul in Romania este de 78,83 euro pe MWh, in Ungaria - 77,13% euro pe MWh, in Slovacia - 59,09 euro pe MWh, iar in Cehia - 56,29 euro pe MWh.