Micii producatori de energie electrica au, in sfarsit, un cadru legal de functionare

"Ordinele aprobate astazi ofera cadrul de reglementare pentru asigurarea dreptului consumatorilor finali de a deveni prosumatori si de a fi remunerati pentru energia electrica livrata in retea, masuri necesare pentru deschiderea de noi perspective pentru consumatorii finali, inclusiv prin inlesnirea conditiilor de participare a acestora la piata de energie electrica in calitate de prosumatori", au explicat reprezentantii autoritatii.Astfel, ANRE a elaborat ordinul pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produsa in centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrica instalata de cel mult 27 kW apartinand prosumatorilor care instituie cerintele cumulative pe care trebuie sa le indeplineasca un consumator final de energie electrica ce detine o centrala electrica de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere electrica instalata de cel mult 27 kW pe loc de consum pentru certificarea calitatii de prosumator, precum si incheierea contractului de vanzare-cumparare a energiei electrice produsa si livrata in reteaua electrica, intre prosumator si furnizorul de energie cu care acesta are incheiat contract de furnizare a energiei electrice, cu respectarea contractului-cadru aprobat prin ordin ANRE.Totodata, ordinul prevede stabilirea de catre operatorul de distributie a formulei de calcul utilizata la determinarea cantitatii de energie electrica care beneficiaza de pretul legal, daca schema electrica a centralei electrice contine un sistem de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile care poate fi alimentat cu energie electrica din reteaua electrica, respectiv citirea simultana a acestor contoare si a contorului de masurare a energiei electrice livrata in retelele electrice/consumata din retelele electrice cu frecventa lunara.In factura de energie electrica emisa de furnizorul de energie electrica prosumatorului va fi evidentiata separat, cu semnul minus, valoarea rezultata ca produs dintre cantitatea de energie electrica produsa din surse regenerabile si livrata de prosumator in retelele electrice si pretul legal stabilit.Sistemul de promovare prin certificate verzi va fi suspendat pentru prosumatorii care opteaza pentru pretul legal stabilit pe perioada de valabilitate a contractului de vanzare-cumparare a energiei electrice, cu recuperarea numarului de certificate verzi emise necuvenit pentru perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a contractului de vanzare-cumparare a energiei electrice si data deciziei de suspendare a acreditarii.ANRE a emis si ordinul pentru aprobarea contractului-cadru de vanzare-cumparare a energiei electrice produsa de prosumatori si pentru modificarea unor reglementari din sectorul energiei electrice, care da posibilitatea prosumatorilor care nu beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi de a comercializa energia electrica produsa si livrata in retea, la un pret transparent, printr-un contract de vanzare-cumparare a energiei electrice incheiat in temeiul unui contract-cadru.Totodata, a fost emis si ordinul pentru aprobarea Normei Tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea", care mentioneaza conditiile tehnice de racordare pentru prosumatori, o categorie noua si recent definita in cadrul legislativ national si care au rolul de a asigura functionarea in siguranta a retelelor electrice de interes public, cu respectarea parametrilor de calitate a energiei.In cadrul ordinului se specifica faptul ca prosumatorii trebuie sa asigure calitatea energiei electrice in punctul de racordare/delimitare conform prevederilor Standardului de performanta in vigoare si sa evite functionarea in regim insularizat, cat si faptul ca sistemele de masurare se realizeaza fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit, cel putin, citirea la distanta, integrabile in sisteme de masurare inteligenta, cu respectarea prevederilor Codului de masurare a energiei electrice in vigoare.Parlamentul a aprobat, in iulie, Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, care precizeaza: "Prosumatorii (sau prosumerii - n. r.) care detin unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalata de cel mult 27 kW pe loc de consum pot vinde energia electrica produsa si livrata in reteaua electrica furnizorilor de energie electrica cu care acestia au incheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementarilor ANRE".Totodata, furnizorii de energie electrica sunt obligati, la solicitarea prosumatorilor cu care acestia au incheiate contracte de furnizare a energiei electrice, sa achizitioneze energia electrica produsa la un pret egal cu pretul mediu ponderat inregistrat in Piata pentru Ziua Urmatoare in anul anterior."Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si de la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, prosumatorii, persoane fizice, sunt exceptati/scutiti de la plata tuturor obligatiilor fiscale aferente cantitatii de energie electrica produsa pentru autoconsum, precum si excedentul vandut furnizorilor", mai spune legea votata in iulie.De asemenea, acesti consumatori sunt scutiti si de la plata certificatelor verzi pentru energia produsa si utilizata pentru consumul propriu final.