Peste 75% dintre furnizorii de energie din Romania incalca reglementarile ANRE

Reprezentantii asociatiei relateaza propria experienta in incercarea de a-si alege o companie pentru a semna un contract de furnizare a energiei pe piata concurentiala.Acesta este, practic, traseul pe care trebuie sa-l parcurga orice consumator de energie pe piata de electricitate, care, de la 1 ianuarie 2018, este total liberalizata.Astfel, asociatia ACMPE a identificat pe site-ul ANRE un numar de 168 de firme romanesti care detin licenta de furnizare a electricitatii.Din cercetarea asociatiei de consumatori si mici producatori, a reiesit ca 25% dintre ele nu au pagina web functionala, ceea ce contravine reglementarilor ANRE.Totodata, din cei 75% care aveau o pagina de internet, 3% nu au un numar de telefon, 12% nu au adresa de mail, 80% nu au telverde, iar 57% nu au oferta de pret publicata. Practic, doar 8% dintre ei, adica 15 firme, au datele complete pe site."Dupa cum se poate vedea, cele 15 firme care par interesate de furnizarea energiei electrice catre consumatori, reprezinta doar 8,93% din cele 168 de firme romanesti care au licenta de furnizare valabila, acordata de A.N.R.E. Situatia aceasta poate fi numita 'concurenta de piata'? Ridicolul situatiei este dat de faptul ca, avand obligatia de a prezenta public o oferta de pret standard pentru cele trei tipuri de consumatori, din cei 15 furnizori concurentiali care au ofertele actualizate, mai mult de jumatate ofera preturi care depasesc pragul de pret pentru serviciul universal, stabilit de A.N.R.E. pentru furnizorii de ultima instanta obligati sau optionali. In acest fel furnizorii concurentiali transmit catre consumatori mesajul: nu vrem sau nu putem sa lucram cuconsumatorii casnici sau consumatorii noncasnici mici!", considera reprezentantii ACPME.Potrivit acestora, trei sferturi dintre firme nu au transmis o oferta de pret, la solicitarea asociatiei, desi erau obligati sa faca acest lucru."Ingrijorator este faptul ca 75,59% dintre furnizorii de energie din Romania refuza sa dea curs obligatiei prevazute de art.18 din Ordinul A.N.R.E. nr.64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali: 'La cererea scrisa a unui client final, furnizorul este obligat sa comunice, in scris, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data primirii cererii, o oferta privind conditiile de furnizare a energiei electrice pe piata concurentiala, care contine: pretul de furnizare, conditiile si termenele de plata si data-limita de incheiere a contractului de furnizare', se mai arata in comunicat.Totodata, in opinia consumatorilor, un alt aspect ingrijorator este faptul ca 19,51% dintre firmele de furnizare romanesti care transmit oferte de furnizare cu preturi exagerat de mari, care sa transmita mesajul sa nu ii intereseaza consumatorii casnici."Acest lucru explica extrem de simplu mecanismul prin care 82,70% dintre locurile de consum existente in Romania sunt alimentate in continuare prin intermediul contractelor de furnizare incheiate cu cei patru furnizori de ultima instanta", considera asociatia.In plus, ANRE nu reactioneaza in niciun fel la aceste anomalii.Astfel, concluzia la care au ajuns reprezentantii ACPME este ca liberalizarea pietei de energie electrica este un proces al carui scop este departe de a fi atins, din cauza lipsei evidente de implicare si supraveghere atenta din partea ANRE, a carentelor majore in crearea unei legislatii coerente si a evitarii aplicarii juste si echidistante a reglementarilor in vigoare."Din pacate aceste aspecte nu au intrat nici in atentia Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, nici a Consiliului Concurentei sau, macar, a reprezentatilor consumatorilor numiti in Comitetul Consultativ al ANRE si care ar trebui sa traga semnalele de alarma corespunzatoare pe langa ANRE, in cazul in care ar fi fost interesate de corectarea acestor neajunsuri", se mai arata in comunicat.