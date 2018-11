Pretul electricitatii a crescut cel mai mult in Romania din intreaga UE

In perioada ianuarie-iunie 2018, taxele si cotizatiile au reprezentat peste o treime (37%) din pretul electricitatii pentru consumatorii casnici din UE, in timp ce la gazele naturale procentul este de 27%.Intre primul semestru din 2017 si primul semestru din 2018, cea mai mare scadere a pretului electricitatii exprimat in moneda locala s-a inregistrat in Polonia (minus 4,3%), Grecia (minus 3,6%), Letonia (minus 3,5%), Malta si Germania (ambele cu minus 3,2%), iar cea mai mare crestere a fost in Romania (14,1%), Estonia (11,7%), Olanda si Croatia (ambele cu 9,2%).Pretul mediu la gazele naturale destinate consumatorilor casnici din UE s-a situat in primul semestru din 2018 la sase euro per 100 kilowati ora, stabil comparativ cu primele sase luni din 2017.Exprimat in euro, cel mai scazut pret la gazele naturale destinate consumatorilor casnici s-a inregistrat in primele sase luni din acest an in Bulgaria (9,8 euro per 100 kilowati ora), Lituania (11 euro per 100 kilowati ora) si Ungaria (11,2 euro per 100 kilowati ora) iar cel mai ridicat in Danemarca (31,3 euro per 100 kilowati ora), Germania (29,5 euro per 100 kilowati ora) si Belgia (27,3 euro per 100 kilowati ora).Intre primul semestru din 2017 si primul semestru din 2018, cea mai mare scadere exprimat in moneda locala a pretului gazelor naturale destinate consumatorilor casnici s-a inregistrat in Estonia (minus 4,3%), Portugalia (minus 1,8%) si Luxemburg (minus 1,7 %), iar cea mai mare crestere in Bulgaria (14,9%), Lituania (9,3%) si Olanda (6,8%).Exprimat in euro, in primul semestru din 2018 cel mai scazut pret al gazelor naturale destinate consumatorilor casnici s-a inregistrat in Romania (3,2 euro per 100 kilowati ora), Ungaria (3,6 euro per 100 kilowati ora) si Croatia (3,7 euro per 100 kilowati ora) iar cel mai ridicat in Suedia (11,3 euro per 100 kilowati ora), Danemarca (noua euro per 100 kilowati ora) si Olanda (8,2 euro per 100 kilowati ora) .