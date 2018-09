Pretul energiei electrice pe bursa a atins miercuri cel mai mare nivel din acest an

Spre comparatie, la inceputul lunii august, pretul mediu era de 166 de lei pe MWh, in iulie - 170 de lei, in iunie - 258 de lei, in mai - 112 lei, in aprilie - 63 de lei, in martie - 221 de lei, in februarie - 215 lei, iar la inceputul lunii ianuarie de 162 de lei pe MWh.In intervalul orar de varf, adica 9:00 - 22:00, pretul de miercuri are o medie de 382 lei pe MWh, cu un maxim de 451 de lei pe MWh la ora 20:00. Aceasta valoare orara este, de asemenea, cea mai mare din acest an.Piata spot - Piata pentru Ziua Urmatoare - este o piata volatila. Spre exemplu, in august, pretul in Romania a fost unul dintre cele mai mici din regiune, chiar cel mai mic din Europa pe data de 5 august.Pe plan regional, pretul mediu din Romania de miercuri, 74,48 euro pe MWh, este cel mai mare dintre tarile cu care aceasta este cuplata. In Ungaria, pretul mediu este de 67,61 euro, in Slovacia - 67,51 euro, iar in Cehia - 67,09 euro pe MWh., ora 15:00, pentru reparatii, timp de trei zile.Totodata, productia de energie ieftina, regenerabila, a fost scazuta in ultima perioada, cu exceptia celei hidro.Spre exemplu, miercuri, la ora 13:40, energia hidro asigura 29% din productie, carbunele - 25%, nuclear - 15%, hidrocarburi - 13%, fotovoltaic - 7,57%, eolian - 8,47%, biomasa - 0,32%.La ora mentionata, consumul national era de 7.438 MW, iar productia, de 6.974 MW, diferenta fiind importata.