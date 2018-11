Pretul energiei electrice pe bursa a crescut cu 62% fata de inceputul lunii noiembrie

Pe intervale orare, pretul depaseste de mai multe ori pragul de 500 de lei pe MWh si ajunge chiar la 544 de lei pe MWh intre orele 17:00 si 18:00.Reamintim ca recordul absolut intr-un interval orar a fost de 680 de lei pe MWh, inregistrat pe 1 februarie 2017. Piata spot sau Piata pentru Ziua Urmatoare, prescurtat PZU, este de referinta pentru preturile din Romania, intrucat aici se tranzactioneaza circa 40% din cantitatile totale de energie electrica.In piata regionala, pretul din Romania (80,11 euro pe MWh) este cel mai mic dintre tarile cu care Romania este cuplata la nivel de PZU, respectiv Ungaria, Cehia si Slovacia, unde pretul este de 82,31 euro pe MWh in fiecare dintre aceste tari.Si pentru ziua de luni, 26 noiembrie, pretul mediu din PZU in Romania (327 lei pe MWh sau 70,27 euro pe MWh) este cel mai mic din regiune, in conditiile in care energia in Ungaria costa 74,15 euro pe MWh, in Slovacia - 73,20 euro, iar in Cehia - 73,14 euro.Totodata, luni, la ora 13:35, Romania importa 364 de MW, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate in timp real pe site-ul Transelectrica.Productia de electricitate la nivel national era de 8.338 de MW, iar consumul, de 8.672 de MW.