Pretul energiei electrice pe bursa, foarte aproape de un nou record absolut: Romania importa peste 1.000 de MW

Astfel, pretul mediu al energiei cu livrare luni este de 505 lei pe MWh, iar cel maxim de 655 de lei pe MWh, cu o medie in orele de varf de 622 de lei.Recordul istoric pe piata spot a fost atins pe 1 februarie 2017, in mijlocul unei perioade extrem de geroase, care a dus la un consum urias. La acea data, pretul mediu al zilei a fost de 486 de lei pe MWh, pretul maxim de 680 de lei pe MWh, iar media in orele de varf a fost 633 de lei, potrivit arhivei OPCOM.De aceasta data, tara noastra traverseaza o perioada caniculara, cu productie mica de energie hidro si eoliana, care sunt cele mai ieftine.Astfel, conform Transelectrica, luni la ora 10:50, consumul tarii era de 7.410 MW, productia de 6.219 MW, restul de 1.190 MW fiind importuri.Totodata, preturile din Romania (106,9 euro pe MWh in medie) sunt si cele mai mari din regiune, de peste doua ori mai mari decat cea mai ieftina piata, respectiv Cehia (46 de euro pe MWh) .