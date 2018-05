Pretul energiei electrice pe bursa s-a dublat in ultimele doua saptamani

In varf de consum, adica intre orele 9:00 si 22:00, pretul energiei cu livrare luni, 21 mai, este 277 de lei pe MWh in medie, cu un maxim de 343 de lei la ora 21:00.Aceasta in conditiile in care, in ultimele luni, pretul energiei a fluctuat, de regula, in intervalul 100 - 200 de lei pe MWh.Totodata, daca ne uitam la pretul energiei in tarile cu care Romania este cuplata, observam ca preturile in tara noastra si in Ungaria sunt cele mai mari din regiune, chiar si de peste trei ori mai mari in unele intervale orare decat preturile din Slovacia si Cehia.Spre exemplu, pentru ora 15:00, cand pretul energiei Romania si Ungaria este 55,07 euro pe MWh, in Slovacia si Cehia energia costa 16,17 euro.Romania exporta 103 MW de energie electrica, luni la ora 11:00. Cea mai mare parte a productiei, adica 36%, era asigurata din surse hidro, 25% din carbune si 12,8% din hidrocarburi. Energia regenerabila, cea mai ieftina, avea un aport mic, de 9,27% in cazul energiei fotovoltaice, 7% eoliene si 0,62% biomasa.