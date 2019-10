Pretul energiei, o amenintare pentru viitorul industriei romanesti. Unele companii risca relocarea productiei in afara Romaniei

ABIEC isi manifesta ingrijorarea profunda privitor la demersurile Guvernului/autoritatilor, anuntate in presa, in legatura cu mecanismul de sprijin pentru Complexul Energetic Oltenia (CEO) prin care, timp de 10 ani, toti consumatorii finali de energie electrica ar urma sa plateasca pana la 10,5 miliarde de lei pentru a sustine costurile cu certificatele de emisii pe care CEO trebuie sa le cumpere pentru a produce energie electrica."Industria se afla in mari dificultati din cauza pretului energiei electrice si al gazelor, a tuturor taxelor si schemelor de sprijin pe care este obligata sa le sustina", a declarat Marian Nastase, presedintele ABIEC, citat in comunicat."Asistam neputinciosi la distrugerea competitivitatii companiilor din Romania chiar de propriii alesi, intr-o realitate in care industria este ignorata atunci cand se elaboreaza nenumarate strategii, programe, politici si scheme de sustinere. Reprezentam industrii care realizeaza produse cu valoare adaugata mare, angajam sute de mii de oameni direct si indirect si, in ciuda rolului important pe care il jucam in economia Romaniei, constatam ca masurile Guvernului duc la pierderea avantajelor competitive pe pietele internationale", a continuat el.Energia este o componenta esentiala pentru industria romaneasca si de aceea membrii ABIEC au investit peste un miliard de euro in cele mai performante instalatii existente la nivel global. In consecinta, companiile din cadrul Asociatiei nu mai au mecanisme suplimentare de a eficientiza consumul de energie in procesele lor de productie. De aceea, noile taxe anuntate de Guvern vor scoate din piata companiile industriale.Pentru ca este materie prima, tarile vestice considera energia ca fiind o componenta de sprijin pentru dezvoltarea industriilor generatoare de produse cu valoare adaugata si, implicit, de bunastare pentru angajati, pentru comunitatile din care fac parte si pentru tarile respective. In Romania, energia este decuplata de la dezvoltarea economica si sociala, fiind tratata independent, cu efecte dezastruoase in industria prelucratoare.Schema gandita de Guvern pentru sustinerea CE Oltenia este facuta fara consultarea marilor consumatori de energie care sunt obligati sa plateasca si certificatele de CO2 ale producatorului de energie, care oricum sunt incluse in pretul urias al MWh.Marii consumatorii industriali arata ca Romania este o tara cu resurse energetice naturale semnificative, avand un mix echilibrat al productiei pe baza de carbune, hidro, nuclear, hidrocarburi, energie din surse regenerabile, insa aceste atuuri aparente reprezinta de fapt un handicap."Romania isi propune sa devina hub de securitate energetica regionala, insa esueaza in a asigura energie propriilor consumatori si importa cantitati importante, iar preturile sunt printre cele mai mari din Europa. Potrivit raportului realizat de DG Energy, in primul trimestru din 2019, Romania figureaza pe locul noua in ceea ce priveste pretul energiei, fiind devansata doar de tari care sunt net importatoare - Portugalia, Grecia, Irlanda, Italia etc. Tari cu structuri industriale similare cu cea a Romaniei, precum Germania, Franta, Austria, Marea Britanie, Polonia, Cehia sunt mult sub pretul Romaniei, Germania avand un pret cu 25% mai mic decat cel al tarii noastre, ajungand la 40,9 eur/MWh, pe cand Romania atinge 54 eur/MWh, pret la care se adauga si tarifele asociate, ce reprezinta peste 39% din pretul total al energiei", se mai arata in comunicat.Industria este deja afectata de pretul actual al energiei electrice, momentul declansator fiind masurile adoptate prin OUG 114/2018 si transpuse in legislatia secundara de catre ANRE, masuri care, declarativ, vin in ajutorul consumatorului casnic, insa in realitate afecteaza grav consumatorii industriali, precizeaza sursa citata.Aceste presiuni de pe piata romaneasca se suprapun unor conditii extrem de dificile pe plan international, unde se inregistreaza supraproductie, recunoscuta la nivel global. De altfel, Uniunea Europeana a luat decizia politica de a sustine marile sectoare industriale, care angajeaza milioane de oameni si care au o contributie majora in Produsul Intern Brut al UE.In consecinta, ABIEC solicita autoritatilor competente consultarea cu marii consumatori industriali si cu toate partile afectate de noi scheme suport, pentru gasirea de solutii care, pe de o parte, sa securizeze productia de energie a Romaniei, iar pe de alta parte sa vina in sprijinul mentinerii competitivitatii industriei romanesti.Competitivitatea industriei energo-intensive este fundamental conditionata de accesul la resurse energetice (energie electrica/gaze naturale) la preturi competitive in raport cu concurentii din Uniunea Europeana si de pe alte continente. ABIEC face apel pe aceasta cale la decidentii din aparatul de stat de a se apleca cu rigoare si celeritate asupra problematicilor expuse.Asa cum ABIEC atragea atentia inca de la inceputul acestui an, suprataxarea energiei diminueaza drastic posibilitatile investitionale si de dezvoltare ale marilor consumatori de energie."In prezent, unii dintre membrii asociatiei inregistreaza pierderi, astfel ca exista posibilitatea ca acestia sa nu mai aiba acces la finantare prin fonduri europene, facand implicit nesustenabila continuarea activitatii industriale in Romania si relocarea, in afara tarii, a companiilor producatoare, cu impact negativ asupra bugetului de stat si a ratei somajului", potrivit reprezentantilor asociatiei.ABIEC solicita, din nou, implementarea schemei de compensare a emisiilor indirecte, aprobata inca din 2012 de Uniunea Europeana si pusa deja in aplicare de 11 state membre (Franta, Germania, Spania, Marea Britanie, Finlanda, Olanda, Belgia, Slovacia, Grecia, Lituania, Polonia) care au aplicat o politica de protejare a investitiilor locale si a locurilor de munca.De asemenea, ABIEC sustine, inca o data, reglementarea si functionarea bursei de energie din Romania pe baze concurentiale reale, care sa elimine distorsiunile inregistrate in ultimul an.Asociatia Marilor Consumatori de Energie include cei mai mari consumatori de energie din Romania. Printre aceste companii se numara Alro Slatina, ArcelorMittal Romania, Liberty Galati, TenarisSilcotub, CRH si Saint-Gobain Romania, care au un consum de energie de aproximativ 10% din totalul produs in Romania.Membrii fondatori platesc anual peste 130 de milioane de euro la bugetul de stat si la bugetele locale, au exporturi cumulate de peste un miliard de euro si au realizat investitii care depasesc 1,5 miliarde de euro in Romania, avand strategii de dezvoltare pe termen lung pentru operatiunile locale.