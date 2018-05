Romania are cele mai mari tarife la energie din regiune

Astfel, media la nivelul intregii zile este 277 de lei pe MWh, iar, pentru intervalul 9:00 - 22:00, media este 307 lei, cu un varf de 360 de lei pe MWh la ora 21:00.Aceasta in conditiile in care, in ultimele luni, pretul energiei a fluctuat, de regula, in intervalul 100 - 200 de lei pe MWh. De doua saptamani, pretul creste incontinuu si a ajuns la valori de doua ori mai mari fata de data de 7 mai.Totodata, daca ne uitam la pretul energiei in tarile cu care Romania este cuplata, observam ca preturile in tara noastra si in Ungaria sunt cele mai mari din regiune. Spre exemplu, miercuri la ora 21:00, cand in Romania si Ungaria pretul va fi de 80 de euro, in Slovacia si Cehia, energia va costa 48 de euro pe MWh.Totusi, in Romania, in aceasta perioada, energia hidro, considerata printre cele mai ieftine, acopera peste o treime din consum, 36% mai exact, marti la ora 14:10.La acea ora, Romania exporta 205 MW. Alte surse de productie erau carbunele, cu 25%, hidrocarburile - 12%, panourile fotovoltaice - 10%, nuclear - 9,5%, eolian - 5,9%, biomasa - 0,6%.