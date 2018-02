Romania trebuie sa plateasca pentru a folosi carbunele in sectorul energetic

"Trebuie sa fiu sincer cu dumneavoastra. Statele membre au dreptul la un mix de energie, iar o tara poate sa produca energie din carbune daca vrea, dar in acelasi timp trebuie sa atinga targeturile de reducere a emisiilor. Romania va plati pentru a folosi carbunele, pentru ca intra in schema ETS, ceea ce va afecta mai departe sectoare precum transporturile si agricultura", a spus comisarul.El a subliniat ca standardele europene de mediu nu pot fi atinse fara investitii in sectorul carbunelui."Este clar ca toate statele trebuie sa-si atinga standardele, dar Romania poate folosi carbunele in planul sau de actiune. Exista un anumit gram de flexibilitate. Daca un stat decide sa produca energie din carbune, o poate face, dar noi nu putem in acelasi timp sa avem obiective ambitioase legate de mediu si sa continuam pe acelasi drum cu carbunele. Trebuie sa aiba o limita de emisii", a precizat oficialul european.Potrivit lui Canete, daca Uniunea Europeana nu va face ceva in acest sens, carbunele european va pierde teren in fata resursei aduse din alte zone, care deja iau masuri inovative."Ma surprinde ca anumite state nu sunt foarte inovative, dar China si Canada au masuri inovatoare pentru a reduce emisiile. Noi, in UE, daca nu mai facem ceva nu mai putem fi competitivi pe piata globala. Si Australia, si SUA pot deveni exportatori. Daca Qatar sau carbunele din Africa intra pe piata, vom avea probleme mari. Companiile isi doresc un pret cat mai bun, iar Comisia Europeana isi doreste o energie sigura, la preturi competitive, deci problema utilizarii carbunelui revine fiecarui stat", a sustinut comisarul.La finele saptamanii trecut, Doru Visan, secretar de stat in Ministerul Energiei, declara ca Romania va cere Comisiei Europene prelungirea din 2021 pana in 2024 a termenului pana la care termocentralele pe carbune se pot conforma noilor cerinte europene de mediu."Comisia Europeana a adoptat noile BAT-uri (best available techniques - cele mai bune tehnici disponibile n.r) privind limitele de noxe care sunt mult mai restrictive. Conform noilor cerinte, este nevoie de un complex de masuri, atat tehnice, cat si la nivel investitional. Tehnic inseamna masuri primare, inseamna opriri de grupuri energetice, care pentru termocentralele din Oltenia ar fi de minimum sase luni, si atunci trebuie facuta o esalonare, un grafic de oprire pe fiecare capacitate, corelat cu asigurarea operarii celorlalte grupuri privind siguranta sistemului energetic, respectiv asigurarea cash-flow-lui pentru companie", a aratat oficialul ministerial.Potrivit lui Visan, Ministerul Energiei a demarat un studiu din care sa reiasa necesarul de investitii pentru conformarea la noile cerinte de mediu."Investitional, aceasta inseamna un efort foarte mare si am demarat achizitia unui studiu care sa ne dea aceste dimensiuni. Am cerut Ministerului Mediului si Ministerului de Externe sa ne ducem sa cerem o derogare, o prelungire din 2021 pana in 2024 ca sa ne conformam", a adaugat Visan.La mijlocul lunii februarie, intr-un interviu pentru AGERPRES, ministrul de resort, Anton Anton, a declarat ca va prezenta Comisiei Europene, cu argumente, faptul ca Romania nu se poate conforma in termenul impus de Bruxelles privind emisiile centralelor pe carbune."Eu nu cer derogari. Eu nu ma duc la Comisia Europeana sa cer derogari. Eu ma duc si spun: asta e planul meu si asta pot eu sa fac, asta nu inseamna derogare, asta inseamna ca ma duc cu niste studii, documentat, si spun asta pot sa fac. Pe mine ma deranjeaza ca toata lumea are senzatia ca mergem la Comisia Europeana si ne rugam de ei. Nu, nu! Suntem membri in Uniunea Europeana cu aceleasi drepturi pe care le are toata lumea si membri rationali si, cum sa va spun, responsabili. Nu suntem asa, acolo, de forma si de umplutura", a afirmat ministrul.In luna iulie 2017, Sorin Boza, directorul general al Complexului Energetic Oltenia, preciza ca noile standarde europene de mediu ar insemna inchiderea tuturor termocentralelor pe carbune din Romania."Acest pachet (de directive europene - n. r.) prevede reducerea emisiilor la 550 grame de dioxid de carbon pe kWh produs. Astazi, Complexul Energetic Oltenia si producatorii pe lignit au undeva la 940 de grame. Insa trebuie sa stim toti ca, daca maine am construi o centrala noua pe lignit, n-ar putea sa produca sub 700 de grame. Tehnic, este imposibil. Este important sa intelegem de ce 550 si nu 750. Ne limiteaza tehnic", a aratat Boza.Potrivit acestuia, CE Oltenia a investit un miliard de euro din fonduri proprii pentru instalatii care sa reduca poluarea."Pachetul de directive europene ar elimina carbunele, iar Romania nu este pregatita sa renunte de tot la carbune", a sustinut oficialul CE Oltenia.