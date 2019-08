Sierra Quadrant: ANRE obliga ELCEN sa vanda energia termica si electrica la pret mai mic decat costul de productie

Sierra Quadrant sustine ca, in prezent, prin nerecunoasterea unor costuri reale si evidente, politica ANRE cu privire la costurile inregistrate de producatori influenteaza decisiv procesul de aprobare a preturilor de vanzare reglementate pentru energia termica si cea electrica."Aceasta abordare care sfideaza logica economica nu poate conduce - in cazul oricarei societati, dar mai ales al uneia aflata in plin proces de reorganizare - decat la un singur rezultat: falimentul", afirma compania, in comunicatul de presa.Cele doua componente principale de cost subevaluate de ANRE vizeaza cheltuielile cu achizitia certificatelor de CO2 si cheltuielile cu combustibilul.In privinta cheltuielilor cu achizitia certificatelor de CO2, concomitent cu reducerea numarului de certificate acordate gratuit ELCEN, pretul acestora a crescut considerabil in 2018.Astfel, pe piata internationala, pe platforma EEX (cea mai mare piata a carbonului din lume) pretul a ajuns de la 8,70 Euro/certificat in luna ianuarie, la 23,53 Euro/certificat in luna decembrie. Pe piata interna, in semestrul II din 2018, costul cu achizitionarea unui certificat CO2 a depasit pragul de 25 Euro/certificat (respectiv, 25,19 Euro).Potrivit Sierra Quadrant, ANRE intentioneaza sa ia in calcul, in cadrul structurii de cheltuieli, un cost de numai 15,5 Euro/certificat, mult subevaluat in raport cu realitatea, in conditiile in care un pret estimat in cadrul licitatiei pe platforma Bursei Romane de Marfuri este de 25 Euro/certificat.In anul 2019, ELCEN trebuie sa achizitioneze 2.146.318 certificate CO2 (aferente atat producerii energiei termice, cat si electrice) . Numarul certificatelor alocate gratuit pentru 2019 este de 513.300 (vezi grafic 1), ceea ce inseamna ca ramane un necesar de 1.632.731 de certificate CO2 care vor trebui achizitionate la pretul de piata.Un calcul elementar arata ca, la pretul impus de ANRE de 15,5 Euro/certificat, costurile ELCEN recunoscute vor fi de 25,30 milioane Euro, comparativ cu costul real de 40,81 milioane Euro, rezultat in urma achizitiei certificatelor la pretul prognozat de 25 Euro/certificat.Pentru a intelege de ce subevaluarea pretului certificatelor CO2 de catre ANRE nu are niciun fundament economic, subliniem faptul ca in cadrul Comisiei Europene au fost propuse ca obiective strategice pentru 2030 cresterea eficientei energetice pana la 32,5%, precum si utilizarea energiei regenerabile intr-un procent de 32% (de la o estimare de 20% in 2020, pentru ambele criterii), ceea ce inseamna ca un numar semnificativ de certificate vor fi scoase de pe piata, actiune ce va avea un impact negativ asupra pretului.In cazul cheltuielilor cu combustibilul, ELCEN are contractata inca din 01.10.2018 intreaga cantitate de gaze necesara pana la 30.09.2019.Costul final pentru aceasta cantitate, rezultat din pretul negociat cu furnizorul ROMGAZ la care se adauga si tariful de inmagazinare, este considerabil mai mare decat cel de 68 de lei /MWh (prevazut in OUG 114/2018) . Cu toate acestea, pretul de referinta al gazelor utilizat de ANRE in formula de calcul pentru stabilirea preturilor reglementate pentru energie electrica si termica este considerat cel de 68 de lei /MWh."Subliniem faptul ca, in mod paradoxal, tot ANRE este institutia care a interpretat prevederile OUG 114/2018 in sensul ca toate contractele de comerciale de gaze naturale incheiate inainte de 28.12.2018 raman in vigoare pana la finalizarea perioadei de valabilitate a acestora.Astfel, pe de-o parte, ANRE recunoaste valabilitatea contractelor aflate in derulare, iar pe de alta parte refuza sa ia in calcul preturile prevazute in aceste contracte, utilizand in formula de calcul exclusiv pretul prevazut in OUG 114/2018", se precizeaza in comunicatul Sierra Quadrant.