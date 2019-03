Vremea capricioasa creste productia de electricitate a tarii: Pretul energiei va fi cel mai mic din regiune

In Ungaria, pretul este de 40,04 euro pe MWh, iar in Slovacia si Cehia - 39,41 euro pe MWh.Mai mult, in Romania, pretul in timpul orelor de noapte coboara la 10 euro pe MWh.In lei, pretul mediu cu livrare marti este de 200 de lei pe MWh, in scadere fata de 209 lei, cat a fost luni.Aceasta in contextul in care Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare privind precipitatii moderate cantitativ, sub forma de ploaie si lapovita, pentru luni si marti. Totodata, ANM estimeaza si intensificarea vantului, in special in regiunile sudice si sud-estice, unde sunt concentrate cele mai multe parcuri eoliene din Romania.Astfel ca traderii mizeaza pentru marti pe o productie mare de energie hidro si eoliana in Romania, care sunt cele mai ieftine surse.Meteorologii au emis, luni, noi avertizari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in zone din Transilvania si Dobrogea, pe durata urmatoarelor ore.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 17:00, in localitati din judetele Constanta si Tulcea se vor semnala intensificari locale ale vantului, cu viteze la rafala de 55 - 65 km/h.De asemenea, pana la ora 18:00, in zona joasa a judetului Alba, viteza vantului va atinge local 55 - 60 km/h si izolat 70 km/h.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.