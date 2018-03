Austriecii isi fac deja calcule pe termen lung cu productia de gaze din perimetrul Neptun al Marii Negre

OMV, actionarul majoritar al OMV Petrom, companie care exploreaza blocul de mare adancime Neptun din Marea Neagra alaturi de americanii de la ExxonMobil, a dat publicitatii marti strategia sa de dezvoltare pana in 2025."Productia ar urma sa creasca la 600.000 de barili pe zi pana in 2025 (fata de 348.000 barili pe zi in 2017 - n.r.). Aceasta crestere va fi asigurata de achizitii in regiuni bogate in rezerve, unde costul de productie mediu nu depaseste 8 dolari (pe baril - n.r.). O contributie semnificativa, pe termen lung, este asteptata sa vina din campurile Yuzhno Russkoye, Achimov IV si V din Rusia, precum si din blocul de gaze offshore Neptun din Romania", se arata intr-un comunicat al OMV, remis AGERPRES.Totodata, compania isi planifica sa ajunga la o rata de inlocuire a rezervelor de peste 100% si sa-si dubleze rezervele pana in 2025, la peste 2 miliarde de barili echivalent petrol, din care jumatate sa fie rezerve de gaze naturale.Reprezentantii OMV vorbesc si de extinderea in noi regiuni, precum cea din Asia si Australia."In strategia de crestere, ramanem focusati geografic pe regiunile noastre cheie: Europa Centrala si de Est (), Marea Nordului, Orientul Mijlociu si Africa. Pe langa acestea, OMV vrea sa dezvolte o noua regiune-cheie in Australasia", potrivit documentului citat.Oficialii OMV au mai aratat ca vor sa investeasca in urmatorii sapte ani un miliard de euro in cele trei rafinarii ale grupului - Schwechat, Burghausen si Petrobrazi, in perspectiva intentiei de a dubla capacitatea de rafinare pe termen lung.Compania austriaca anticipeaza o crestere a cererii pentru gazele naturale, odata cu departarea de carbune a pietei europene.Astfel ca vanzarile de gaze ale companiei ar putea creste la peste 20 de miliarde de metri cubi pana in 2025, iar OMV spera sa acopere 10% din piata din Germania."Alte planuri includ livrarea in reteaua europeana de transport a unor cantitati suplimentare de gaze din Norvegia si Romania. Constructia conductei Nord Stream 2 are o importanta strategica cruciala pentru OMV, intrucat va securiza alimentarea cu un volum consistent de gaze, pe termen lung, catre Europa, in asociere cu Central European Gas Hub de la Baumgarten si de reteaua de conducte ale Gas Connect Austra (transportatorul national - n.r.) ", se mai arata in documentul companiei.De remarcat este si faptul ca reprezentantii OMV nu spun nimic despre conducta de gaze BRUA, proiect care este sustinut din bani europeni si care ar urma sa lege Bulgaria-Romania-Ungaria si Austria.Intr-o conferinta de presa din 21 februarie, Mariana Gheorghe, directorul general al OMV Petrom, declara ca exista discutii privind vanzarea in tarile vecine a gazelor care vor fi extrase din Marea Neagra, insa compania a pierdut licitatia pentru rezervarea de capacitate pe conducta spre Ungaria."Pentru atingerea acelui moment de decizie finala de investitie pentru productia de gaze din perimetrul Neptun, pe langa elementele tehnice, operationale, de fiscalitate, generate de mediul din piata de gaze, avem nevoie de a prezenta posibilitatea de monetizare a productiei din Marea Neagra. Acest proces a inceput, pentru evaluare potentialului de vanzare a cantitatilor care nu ar putea sa fie vandute in Romania. In absenta unei cresteri a cererii in Romania, va trebui sa ne cautam optiuni de vanzare si pe alte piete. Obiectivul nostru este zona de vecinatate a Romaniei, unde putem avea randamentul cel mai bun pentru orice fel de vanzare, nu numai pentru gaze", a precizat Gheorghe.Pe langa cererea de gaze din tarile din vecinatatea Romaniei, importanta este si capacitatea de transport catre aceste zone, a adaugat ea."In aceasta perioada noi purtam discutii si analizam scenarii de vanzare pe astfel de piete din vecinatate, dar ele trebuie sa fie calibrate cu disponibilitatea de interconectivitati intre Romania si pietele potentiale. Nu avem niciun contract incheiat la aceasta ora", a sustinut oficialul OMV Petrom.Ea a aratat ca fiecare dintre cele doua companii din consortiu, respectiv OMV Petrom si ExxonMobil, poarta discutii separate pentru vanzarea gazelor, ele fiind concurente pe aceasta piata.Totodata, Gheorghe a confirmat faptul ca OMV Petrom a pierdut licitatia prin care ar fi dorit sa rezerve capacitate de export pe conducta Arad-Szeged."A fost o licitatie pentru dreptul de a transporta pe relatia Arad-Szeged, la care au fost mai multe firme participante. Capacitatea totala a fost de 4 miliarde de metri cubi pe relatia de export. Am participat si noi, dar nu am castigat. Nu este public cine a castigat, am citit si noi stirile ca sunt trei firme din Ungaria", a mai spus directorul general al companiei.La randul sau, Lacramioara Diaconu, sefa diviziei responsabile de activitatea de gaze din cadrul companiei, a subliniat faptul ca OMV Petrom analizeaza si alte rute de transport, precum cele spre nordul si sudul Romaniei, adica spre Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria si Turcia."Transgaz si operatorul din Ungaria au oferit spre rezervare capacitatea pentru una dintre rute, iar cateva companii si-au securizat aceasta directie de transport. Nu s-a vandut nicio molecula de gaz pana in prezent. Iar pentru noi spre Ungaria era doar una dintre rute. Posibilitatile de a monetiza gazul din Marea Neagra cu siguranta sunt si altele. Exista posibilitatea de a merge catre nord si catre sud folosind conductele de tranzit care exista in acest moment, doar ca trebuie conectate de Marea Neagra prin conducte care nu exista acum, dar sunt in planurile Transgaz", a sustinut ea.Pe data de 5 februarie, agentia ungara de presa MTI a transmis faptul ca mai multe companii din Ungaria au rezervat intreaga capacitate de 4,4 miliarde de metri cubi pe an a conductei de gaze care leaga Romania si Ungaria, citandu-l pe ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto.Potrivit acestuia, incepand din anul 2022, mari cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei.Potrivit oficialului ungar, partea romana a convenit sa construiasca statii de compresare care vor permite livrarea a 1,75 miliarde metri cubi de gaze naturale pe an in 2020, urmand ca aceasta capacitate sa fie majorata pana la 4,4 miliarde metri cubi in 2022.