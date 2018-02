Austriecii vor sa transforme Romania intr-un centru al gazelor care incalzesc Europa, inainte sa deschida rusii robinetul noii lor conducte

"Avem un plan major in derulare, menit sa ajute la reintroducerea pietei gazelor din Romania in Europa, inaintea sosirii noilor volume de gaze rusesti prin gazoductul TurkStream, care va face legatura intre Rusia si Turcia, via Marea Neagra, la inceputul deceniului viitor", a afirmat joi Gottfried Steiner, directorul general al CEGH AG, operatorul hub-ului Baumgarten din Austria.Saptamana trecuta, Gazprom a anuntat ca ia in considerare posibilitatea de a aduce o cantitate mai mare de gaze naturale prin TurkStream catre Europa, via Baumgarten, printre alte posibile rute., a explicat seful CEGH AG, operatorul hub-ului Baumgarten, unde actionar majoritar este compania energetica OMV, actionarul majoritar al Petrom, transmite Reuters.Autoritatile de reglementare din Romania sprijina un astfel de model, a adaugat Steiner.Central European Gas Hub (CEGH) este platforma pentru hub-ul Baumgarten, unde sosesc gazele rusesti exportate catre Europa, prin Ucraina si prin gazoductul Nord Stream, pentru a fi distribuite in centrul si vestul continentului.In 5 februarie, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a lansat in dezbatere publica un proiect de ordin pentru modificarea metodologiei de stabilire a pretului de referinta la gazele naturale in functie de care se vor calcula redeventele datorate bugetului statului de catre producatori, care tine cont de pretul gazelor la bursa din Austria.Astfel, pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania se va stabili lunar, in functie de o formula care include pretul mediu al tranzactiilor efectuate in luna anterioara perioadei pentru care se calculeaza pretul de referinta la Central European Gas Hub (CEGH) AG, operatorul hub-ului Baumgarten.Pretul de referinta al gazelor pentru calculul redeventelor nu a mai fost modificat din 2008.