Autoritatile europene ar putea investiga exporturile de gaze din Romania

Scopul angajamentelor ar fi acela de a permite exporturile de gaze naturale din Romania catre alte state membre, in special catre Ungaria si Bulgaria, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar."Consumatorii de gaze naturale din intreaga UE ar trebui sa se bucure de beneficiile unei piete europene unice a energiei, integrata si concurentiala. Analizam daca angajamentele propuse de Transgaz promoveaza fluxul liber de gaze naturale la preturi competitive pe pietele din Europa de Sud-Est, in special prin conectarea Romaniei la tarile vecine, Ungaria si Bulgaria. Inainte de a lua o decizie, dorim sa aflam opiniile partilor interesate", a declarat Margrethe Vestager, comisar responsabil cu politica in domeniul concurentei.Dupa deschiderea unei investigatii oficiale in iunie 2017, Comisia si-a exprimat preocuparea ca Transgaz, operatorul roman al infrastructurii de transport al gazelor, controlat de stat, ar fi incalcat normele UE in materie de concurenta prin restrictionarea exporturilor de gaze naturale din Romania.Astfel de restrictii s-ar fi putut produce prin intarzierea construirii infrastructurii necesare pentru exporturile de gaze si prin cresterea tarifelor de interconectare, astfel incat exporturile de gaze sa devina neviabile din punct de vedere comercial.Actionand in acest mod, Transgaz ar fi putut urmari crearea sau mentinerea unor bariere in calea fluxului transfrontalier de gaze naturale din Romania catre alte state membre, ceea ce contravine obiectivului Uniunii energetice referitor la piata interna europeana a gazelor naturale. Un astfel de comportament, daca este dovedit, ar incalca normele UE in materie de concurenta, care interzic abuzul de pozitie dominanta pe piata.Pentru a raspunde preocuparilor Comisiei legate de concurenta, Transgaz a propus angajamente care ar permite punerea la dispozitie pentru prima oara a unor capacitati de export din Romania, semnificative din punct de vedere comercial. Mai precis, Transgaz propune: sa majoreze capacitatile de export de la 0,1 miliarde metri cubi la 4 miliarde metri cubi pe an la punctele de interconectare cu Ungaria si Bulgaria, cu garantia ca acestea sunt capacitati minime ferme (respectiv, care nu pot fi intrerupte); sa se asigure ca in propunerea de tarife pe care o va inainta autoritatii romane de reglementare in domeniul energiei (ANRE) nu va face discriminari intre tarifele de export si tarifele interne; sa se abtina de la utilizarea oricaror alte mijloace de obstructionare a exporturilor.Aceste angajamente ar ramane in vigoare pana la sfarsitul anului 2025, iar monitorizarea indeplinirii acestora de catre Transgaz ar fi incredintata unui administrator fiduciar.Comisia invita toate partile interesate sa prezinte observatii privind angajamentele in termen de patru saptamani de la publicarea acestora in Jurnalul Oficial al UE. Tinand seama de observatiile primite, Comisia va adopta o opinie finala, in care va stabili daca angajamentele raspund sau nu preocuparilor sale in materie de concurenta.In caz afirmativ, Comisia poate adopta o decizie prin care angajamentele devin obligatorii din punct de vedere juridic pentru Transgaz (in temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 (Regulamentul antitrust al UE) ).O astfel de decizie nu ar stabili daca a avut loc sau nu o incalcare a normelor antitrust ale UE, ci ar obliga din punct de vedere juridic Transgaz sa respecte angajamentele propuse.Daca o societate incalca aceste angajamente, Comisia poate impune o amenda de pana la 10 % din cifra de afaceri la nivel mondial a acesteia, fara a fi necesar sa dovedeasca existenta unei incalcari a normelor antitrust ale UE.Romania ocupa locul al treilea din UE la productia de gaze naturale (dupa Olanda si Marea Britanie) si are rezerve semnificative de gaze, tinand seama si de descoperirile recente din Marea Neagra. In prezent, numai capacitati de export foarte limitate sunt puse la dispozitia participantilor la piata.Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. este unicul administrator si operator al retelei de transport al gazelor naturale din Romania, care include toate punctele de interconectare cu tarile vecine.Comisia a deschis o procedura oficiala de investigare a comportamentului Transgaz in iunie 2017 si a comunicat societatii preocuparile sale preliminare in septembrie 2018. Procedura oficiala de investigare a fost deschisa dupa inspectiile efectuate in Romania in iunie 2016.Articolul 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) si articolul 54 din Acordul privind SEE interzic abuzul de pozitie dominanta, care poate afecta comertul si poate impiedica sau restrictiona concurenta.Articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul antitrust nr. 1/2003 permite societatilor care fac obiectul unei investigatii lansate de Comisie sa propuna angajamente pentru a raspunde preocuparilor Comisiei.Acest caz completeaza eforturile Comisiei de a face posibil fluxul liber al gazelor naturale la preturi competitive pe pietele de gaze din Europa Centrala si de Est. Cazul se inscrie in obiectivele strategiei energetice a UE, intrucat pietele concurentiale ale energiei favorizeaza securitatea aprovizionarii. Comisia a adoptat deja in mai 2018 o decizie prin care a impus Gazprom obligatii in acest scop.Limitarea capacitatilor de export de catre operatorii sistemelor de transport afecteaza substantial eforturile Comisiei de a crea in UE o piata a energiei integrata si concurentiala. In prezent, Comisia s-a angajat in combaterea unui astfel de comportament si pe pietele energiei electrice, de exemplu, prin investigarea eventualelor limite ale capacitatii la punctul de interconectare dintre vestul Danemarcei si Germania.