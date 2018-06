Autoritatile recunosc: Suntem in continuare dependenti 100% de importul de gaze din Rusia

"In mod chirurgical cele mai importante decizii privind sectorul energetic din Romania au fost blocate, amanate sau chiar anulate. O sa incerc sa va dau cateva exemple... In primul rand, pentru a deveni hub prima conditie este sa ai surse de alimentare, in cazul nostru, cu gaze naturale, daca vrem sa fim hub de gaze naturale. Dar mai este o conditie: sa ai diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale. Suntem in continuare dependenti 100% de importul de gaze din Rusia, iar Rusia face tot ce ii sta in putinta sa mentina aceasta dependenta.Diversificarea ar putea sa fie o chestiune volatila, care, la un moment dat, sa fie atinsa. Ce observam ca se intampla in continuare? Ca Romania este o pata alba in traseele tranzitului de hidrocarburi catre Europa.Observam ca se discuta de Northstream 2, care incearca sa creasca capacitatea de import de gaze din Rusia, de la 55 de miliarde la 110 miliarde de metri cubi, ceea ce inseamna 80% din importul de gaze naturale din Rusia. De asemenea, cu toate discutiile purtate in Uniunea Europeana cu Turcia se realizeaza un Turkish Stream, care prinde practic Romania ca intr-un cleste, ocolita prin nord, ocolita prin sud, dar la pachet cu celelalte state. Sansa diversificarii surselor este din ce in ce mai greu se atins, odata cu trecerea timpului", a precizat Iancu.Acesta a atentionat asupra faptului ca programul de inmagazinare a gazelor naturale este intrerupt im Romania, in conditiile in care Ungaria a finalizat o astfel de initiativa."A doua conditie este sa ai stocare. Noi aveam capacitate de stocare in 2001 de 1,5 miliarde de metri cubi, in 2004 am lasat 3,1 miliarde metri cubi. Din 2005 si pana astazi nu s-a mai dezvoltat capacitatea de inmagazinare a Romaniei.In 2007, la o discutie de acest gen, la care erau mai multi decidenti guvernamentali si politici, atentionam asupra faptului ca este intrerupt programul de inmagazinare, care este esential pentru regiune, nu numai pentru Romania, dar care aduce avantaje uriase Romaniei si care are sustinere directa si finantare europeana.Ungaria a inceput in 2007 (un astfel de program, n.r.), a terminat, are 7,6 miliarde mc inmagazinare subterana si care, in februarie - inceput de martie, cand am avut trei zile de frig, a trebuit sa importam gazele din Ungaria la 120 de lei, dublu fata de cat incepusem noi sezonul.Observam ca la noi este stopat programul de inmagazinare, dar e dezvoltat la o tara vecina, si care nu are nici traditia, nici infrastructura Romaniei", a spus presedintele Comisiei pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor.Pe de alta parte, Iulian Iancu a adus in discutie Unitatile 3 si 4 de la Cernavoda, un proiect la care Romania se afla, la ora actuala, inca in stand by."Discutam de Unitatile 3 si 4 de foarte multi ani. Luam o decizie la un moment dat, se face o societate mixta. Ea este adusa in faza finala si in ultima secunda cineva se razgandeste, se anuleaza ani de negocieri si au trecut 11 ani de atunci si proiectele sunt inca in discutie. In schimb, se fac doua capacitati nucleare in Ungaria si acum vedem ca se discuta foarte serios si de Bulgaria. Romania e in continuare in stand by", a explicat Iulian Iancu.Perspectivele Romaniei de a deveni hub energetic regional, Strategia energetica a Romaniei 2016 - 2030 si proiectele de infrastructura energetica la nivel european si national sunt cateva dintre temele de discutie ce vor fi dezbatute, marti, in cadrul conferintei de specialitate cu tema "Romania - Hub energetic. O piata energetica romaneasca interconectata regional", organizata la Palatul Parlamentului.