Romania a fost anul trecut al treilea producator de gaze din UE

Productia de gaze a Romaniei a fost mai mica cu 3,7% fata de cea din anul 2017.Principalul producator de gaze din UE ramane Marea Britanie, cu 40,6 miliarde de metri cubi anul trecut, in scadere cu 31,5%. Urmeaza, pe locul doi, Olanda, cu 32,3 miliarde de metri cubi, in scadere cu 16,3%.La nivel mondial, productia de gaze anul trecut a totalizat 3.867 miliarde de metri cubi, cu 5,2% mai mult decat in 2017.Pe primul loc in lume au fost Statele Unite ale Americii, cu 831,8 de miliarde de metri cubi, in crestere cu 11,5%.Pe locul doi la nivel global s-a situat Federatia Rusa, cu 669,5 miliarde de metri cubi, in crestere cu 5,3%, urmata de Iran, cu 239,5 miliarde de metri cubi, cu 8,8% in plus.