CE sustine in continuare proiectul BRUA si ne sugereaza sa rezolvam problemele cu partea ungara "intr-un mod inteligent"

Declaratia vine in contexul in care partea ungara a decis modificarea unilaterala a proiectului BRUA, argumentand ca nu mai este necesara o conducta intre Ungaria si Austria, intrucat poate fi utilizata infrastructura deja existenta pe ruta Ungaria-Slovacia-Austria, cu costuri mai mici."Astazi vedem ca s-a dat startul constructiei sectiunii romanesti a coridorului Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria. Asa cum stiti, Comisia Europeana contribuie cu o finantare decisiva la acest proiect si am placerea sa constat ca Romania progreseaza foarte bine cu implementarea efectiva a proiectului, astfel incat acesta sa devina operational pana la finele anului 2019", a spus comisarul european.El a intarit ideea ca BRUA este un proiect strategic de interes comun extrem de important pentru a diversifica sursele, ceea ce va creste concurenta si va determina scaderea preturilor, felicitand Romania pentru progresul inregistrat."Romania face o treaba excelenta. Intarirea infrastructurii in Romania este o conditie esentiala pentru realizarea coridorului BRUA. Cu siguranta, BRUA este o infrastructura cu adevarat importanta. Am vazut ce efort este necesar pentru a realiza o astfel de infrastructura, insa beneficiile sunt enorme, pentru a putea diversifica rutele de aprovizionare si a creste securitatea si, in acelasi timp, pentru a creste competitia, cu efecte evident pozitive. Din aceste motive, Comisia a sprijinit acest proiect inca de la inceput", a aratat Canete.El a amintit ca UE a acordat un grant de 179 de milioane de euro pentru realizarea conductei."Ne asteptam ca acest proiect sa mearga mai departe in conformitate cu calendarul agreat si sa fie finalizat anul viitor. Sper ca acesta sa fie un exemplu pentru restul participantilor, iar problemele de acum dintre Ungaria si restul participantilor la proiect vor fi rezolvate intr-un mod mai inteligent", a mai spus Canete.Potrivit acestuia, regiunea in care ne aflam este cea mai dispusa intreruperilor si totodata preturile sunt mai mari decat in tarile vest-europene, in ciuda apropierii geografice de principalul furnizor, adica Rusia. Iata de ce este nevoie de cooperare intre toate tarile din regiune, pentru a creste nivelul de trai al cetatenilor de aici, a subliniat oficialul european.Comisarul a prezentat si cateva slide-uri in care harta conductei BRUA aparea asa cum proiectul a fost agreat initial, adica un gazoduct care va lega Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria.Potrivit agendei evenimentului de la Sofia, va avea loc si o ceremonie simbolica pentru a marca inceperea lucrarilor la proiectul BRUA.In urma cu doua zile, intr-o conferinta de presa organizata de companie la Bucuresti, Kristof Terhes, CEO al FGSZ, transportatorul maghiar de gaze, declara ca modificarea proiectului BRUA va aduce Romaniei beneficii de un miliard de dolari si nu va insemna ca Ungaria va pune dop conductei care va transporta gazele din Marea Neagra spre vestul Europei.Oficialii FGSZ au precizat ca au organizat conferinta de presa de la Bucuresti pentru a clarifica unele informatii eronate aparute in presa in legatura cu interesul Ungariei vizavi de gazele care urmeaza sa fie extrase din Marea Neagra.In acelasi timp, insa, directorul general al companiei a fost vizibil deranjat de intrebarilor jurnalistilor romani, care au vrut sa afle de ce partea ungara s-a razgandit in privinta rolului sau in proiectul BRUA, dupa ce a decis sa nu mai construiasca un gazoduct intre Ungaria si Austria."Ce inseamna ca ne-am razgandit? Ca am pus un dop intre Romania si Ungaria in conducta si nu lasam gazul sa treaca si pierdeti venituri? Cum adica ne-am razgandit? Ce am schimbat sunt beneficiile pentru voi, pentru ca producatorul vostru ar urma sa foloseasca mai putini bani in Romania, pentru ca nu trebuie sa mai cheltuiasca alt miliard de dolari pe o conducta noua, din moment ce exista infrastructura deja acolo. V-am facut o mare favoare. V-am dat un miliard de dolari americani. Stiti cum merg lucrurile astea? Totul este calculat in functie de pret. Se pare ca nu intelegeti cum functioneaza aceste lucruri", a sustinut Terhes.El a mai spus ca Romania nu are ce sa faca cu intreaga productie de gaze din Marea Neagra, iar un export spre nord sau sud nu este fezabil, astfel ca gazele vor ajunge in vestul Europei prin Ungaria."Este pur si simplu prea mult pentru necesitatea interna a tarii. Nu aveti petrochimie, nu puteti folosi gazele naturale ca materie prima. Ce faceti cu gazul? Il ardeti, faceti un foc mare?", a intrebat el ironic.