Cea mai calda iarna din ultimii 30 de ani ar putea ajuta Europa sa renunte la carbune

Aceasta tranzitie este salutata de decidenti, in frunte cu cancelarul german Angela Merkel, care cauta modalitati prin care sa accelereze inchiderea de termocentrale.Ambitia acestora este sa mentina productia de electricitate dar si sa isi atinga tintele ambitioase prevazute in acordul de la Paris privind schimbarile climatice. Un pret mai mic la gaze naturale este un factor pozitiv in acest proces."Decidentii din Europa sunt fericiti acum cu un pret atat de scazut al gazelor naturale. Acesta face renuntarea la carbune mai usoara decat se preconiza", sustine Ewout Eijkelenboom, consultant la firma olandeza Kyos Energy Consulting.Productia de gaze naturale lichefiate a atins un nivel record, ceea ce duce la reducerea preturilor in SUA si Asia. La randul sau, acest fenomen a condus la scaderea preturilor la electricitate in Europa.Pretul de referinta la gaze pe piata din Amsterdam a atins saptamana trecuta cel mai scazut nivel din ultimii cinci ani din cauza supraofertei mondiale.Preturile pentru vara care va veni sunt la cel mai scazut nivel de dupa 2007. Acest fenomen este cu atat mai remarcabil tinand cont de faptul ca s-au inregistrat in timpul iernii, o perioada in care cererea de gaze atinge nivelul maxim.Cu toate acestea, analistii intervievati de Bloomberg se asteapta ca, pana in luna iunie, preturile pentru contractele futures cu livrare in luna urmatoare sa scada cu peste 10%, pana la 9,40 euro pentru un Megawatt-ora, urmand sa ajunga pana la 14 euro la finele anului. Este vorba de un nivel de pret cu mult sub varful de 23 de euro inregistrat anul trecut. La acest nivel de pret este mai atractiv sa pui in functiune centrale pe gaze naturale decat termocentrale pe carbune."Incepand din aprilie am putea sa vedem o scadere semnificativa a preturilor. Trecerea de la carbune la gaze va juca un rol si mai important in reechilibrarea pietelor", spune Murray Douglas, director de cercetare la Wood Mackenzie Ltd."Va trebui sa facem ceva cu surplusul de gaze. Ma astept la noi scaderi de pret si la noi treceri de la carbune la gaze", spune Elchin Mammadov, analist la Bloomberg Intelligence.Deocamdata sunt putine semnale ca supraoferta de gaze naturale se diminueaza. Livrarile prin gazoducte sunt robuste, iar analistii se asteapta ca Rusia sa ocoleasca sanctiunile SUA si sa deschida gazoductul Nord Stream 2 la finele anului.Intre timp, livrarile de gaze lichefiate vor creste ca urmare a debutului productiei la noi proiecte din SUA, Qatar si Australia.Aceasta supraoferta de gaze a fost agravata de vreme. Iarna aceasta este pe cale sa devina una din cele mai calde din ultimii 30 de ani in Europa. Aceasta a dus la reducerea cererii de gaze si a mentinut stocurile la un nivel neobisnuit de ridicat intr-un moment al anului cand in mod normal ar trebui sa scada rapid.