Ungaria explica de ce are nevoie de mai mult gaz din Marea Neagra decat Romania: Ce faceti cu gazul? Il ardeti, faceti un foc mare?

"Am vrut sa avem aceasta conferinta de presa la Bucuresti pentru ca am citit foarte multe articole care aveau informatii eronate legate de noi si de gazele din Marea Neagra si foarte multi politicieni au vorbit despre lucruri care nu sunt 100% corecte. Vrem sa intelegeti ca Romania se afla pe punctul de a lua cea mai importanta decizie economica din ultimii 20 de ani. Vorbim de 200 de miliarde de metri cubi de gaze in Romania", a spus oficialul companiei din Ungaria.Terhes a subliniat ca Romania nu poate consuma toata aceasta cantitate de gaze, avand in vedere faptul ca doar 30-35% din populatie este conectata la reteaua de gaze, in timp ce in Ungaria este vorba de 95% (a doua cea mai mare retea din Europa, din acest punct de vedere, dupa Olanda, unde 99% din populatie este racordata la reteaua de gaze)."Este pur si simplu prea mult pentru necesitatea interna a tarii. Nu aveti petrochimie, nu puteti folosi gazele naturale ca materie prima. Ce faceti cu gazul? Il ardeti, faceti un foc mare?", s-a intrebat el retoric.Terhes a criticat si intarzierea cu care Parlamentul din Romania dezbate legislatia din domeniul operatiunilor petroliere offshore."Este greu pentru noi sa ne explicam intarzierea unor legi in baza carora se va lua cea mai importanta decizie pentru Romania, care ar insemna 4-5 miliarde de dolari venituri pentru Romania. Noi lucram in business, nu in politica, si pentru noi este foarte greu de inteles de ce aceste lucruri nu se intampla. In primul rand vor beneficia de aceste proiecte Romania si contribuabilii romani, apoi Exxon si OMV, iar, in al treilea rand, Transgaz, iar noi venim pe locul al patrulea, daca fluxul de gaze ajunge in Ungaria", a sustinut seful FGSZ.In opinia sa, nu este fezabila varianta potrivit careia gazele din Marea Neagra ar putea fi exportate din Romania spre nord, spre Ucraina, si spre sud, la bulgari.