Comisia Europeana a cerut Romaniei un calendar de dereglementare a pretului gazelor pe 18 luni

In urma adoptarii OUG 114/ 2018, Executivul european a demarat o procedura de infringement impotriva Romaniei pentru faptul ca producatorii de gaze trebuie sa aloce cu prioritate gazele catre consumul casnic.In iulie, Comisia a emis un aviz motivat, iar Romania are termen 26 septembrie pentru a modifica legislatia, altfel dosarul va merge la Curtea Europeana de Justitie, iar Romania risca sa plateasca amenzi incepand cu data de 27 septembrie."OUG 114 si OUG 19/ 2019, care o modifica, ar trebui discutate impreuna in Parlament, altfel se va crea confuzie. Comisia Europeana ne-a sugerat sa elaboram un calendar de dereglementare a preturilor pe 18 luni. Eu sper ca acest calendar sa fie cuprins in legile care vor iesi din Parlament in urma modificarii OUG 114 si OUG 19", a declarat Dumitru Chirita, presedintele ANRE.Potrivit acestuia, in paralel, va trebui elaborata o metodologie de protectie a consumatorilor vulnerabili, respectiv statutul, modul de identificare si finantare.Comisia de industrii din Camera Deputatilor a votat, marti, respingerea articolelor din OUG 114/2018 care reintroduceau preturile reglementate la energie si gaze.OUG 114 figura pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare a Camerei Deputatilor din aceasta saptamana, insa Comisia pentru buget-finante din Camera Deputatilor a amanat intocmirea unui raport, astfel ca dezbaterile vor continua in sesiunea ordinara.OUG 114/2018 a plafonat la 68 de lei pe MWh, pentru urmatorii trei ani, pretul pentru intreaga productie interna de gaze naturale, iar OUG 19/2019 a modificat aceasta prevedere, lasand la pret plafonat doar cantitatile de gaze destinate consumatorilor casnici.