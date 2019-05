Comisia Europeana nu agreeaza plafonarea pretului gazelor pentru toata populatia, asa cum a vrut PSD

"In 2016, Guvernul Romaniei a luat decizia sa liberalizeze piata de gaze naturale, inclusiv pentru consumatorii casnici, lucru care s-a intamplat la 1 aprilie 2017. La acea vreme, toate analizele aratau ca nu mai are sens sa continuam acel calendar convenit cu Comisia Europeana, pentru ca am fi ajuns, din aprilie 2017, la situatia in care pretul gazelor de import era mai mic decat cel din calendar", a aratat Bege.Insa, intr-o perioada de un an si jumatate, preturile s-au dublat, a amintit el."La momentul liberalizarii nu existau mecanisme de piata suficient de mature, asa ca trebuie sa recunoastem ca piata romaneasca de gaze nu era complet pregatita pentru liberalizare, motiv pentru care Guvernul Romaniei a luat in decembrie 2018 decizia de a limita, pentru o perioada de timp, pretul de productie interna", a continuat oficialul ANRE.Ulterior, in martie, Comisia Europeana a declansat procedura de infringement impotriva Romaniei din aceasta cauza, aratand ca prevederile OUG 114/2018 incalca legislatia europeana din sectorul gazelor."La nivelul Comisiei Europene am avut deja doua discutii pe aceasta tema, ultima saptamana trecuta, si este evident ca, in ceea ce priveste anumite prevederi din OUG 114/2018, modificata de OUG 19/2019, exista cateva incompatibilitati cu directiva de gaze naturale si cu tratatul UE", a sustinut vicepresedintele reglementatorului.El a aratat ca argumentele partii romane sunt legate de caracterul temporar al acestor masuri."Este foarte clar ca exista baza legala si pentru masuri temporare la nivelul tarilor membre care sa protejeze unii consumatori, la noi este pentru toti consumatorii casnici, ceea ce s-ar putea sa nu fie chiar in regula, dar suntem in discutii ca pentru acea perioada sa o folosim pentru a crea mecanisme de piata serioase, mature, care sa sustina o liberalizare mai bine fundamentata si, dupa renuntarea la aceste masuri temporare, sa avem o piata cu adevarat liberalizata cu preturi corecte, scopul fiind de a avea preturi corecte pentru toti consumatorii (...) In acest moment, consumatorii vulnerabili sunt protejati si nu prea, pentru ca multi dintre consumatorii casnici nu au nevoie de protectie, iar cei vulnerabili cu adevarat nu sunt protejati suficient", a precizat Bege.Potrivit acestuia, in paralel, autoritatile trebuie sa identifice masurile prin care sa fie protejati consumatorii vulnerabili, importante fiind si mecanismele de tranzactionare pe piata angro, la care ANRE a lucrat in 2018 si lucreaza si in prezent.In ceea ce priveste contributia de 2% din cifra de afaceri a companiilor energetice, care va merge catre bugetul ANRE, institutia a propus modificarea legii de functionare a ANRE, astfel incat, dupa acoperirea cheltuielilor administrative ale reglementatorului, excesul sa fie folosit pentru proiecte de eficienta energetica, mai ales pentru reabilitarea cladirilor, unde, de asemenea, Romania se afla in procedura de infringement, a mai spus Bege.OUG 114/2018 a plafonat la 68 de lei pe MWh, pentru urmatorii trei ani, pretul pentru intreaga productie interna de gaze naturale, iar OUG 19/2019 a modificat aceasta prevedere, lasand la pret plafonat doar cantitatile de gaze destinate consumatorilor casnici.